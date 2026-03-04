پیام تسلیت مدیرعامل بانک کشاورزی به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، وهب متقی نیا مدیرعامل بانک کشاورزی در پیامی شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی را به ملت شهید پرور ایران اسلامی تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا‌ً عند ربهم یرزقون

رهبر معظم انقلاب اسلامی به آرزوی دیرینه خود رسید و به یاران شهیدش پیوست، عالمی وارسته که تاریخ گواهی خواهد داد ایرانی ترین فرد عصر حاضر بود و تا لحظه شهادت از کار برای میهن فارغ نشد.

ضمن عرض تبریک و تسلیت به محضر قطب عالم امکان امام زمان (عج) و ملت شهید پرور ایران اسلامی، بر ادامه راه امام شهید امت تاکید کرده و هم راستا با مردم ایران اسلامی نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب خواهیم ساخت.

قطعا در این برهه حساس، دست انتقام از آسیتن مدافعان ایران اسلامی، بدخواهان را زمین گیر کرده و ما نیز به عنوان سرباز اقتصادی میهن به وظیفه خطیر خود عمل خواهیم کرد.

وهب متقی نیا

