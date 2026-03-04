خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولید صنایع پتروشیمی شرکت قطر انرژی متوقف شد

کد خبر : 1758435
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت قطر انرژی از توقف تولید محصولات شیمیایی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی خود خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رسمی قطر، شرکت قطر انرژی اعلام کرد که تولید بخشی از محصولات شیمیایی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی خود در قطر را متوقف کرده است.

قطر انرژی پس از اعلام توقف تولید گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و فرآورده‌های جانبی در روز دوشنبه (۱۱ اسفند)، روز سه‌شنبه (۱۲ اسفند) در اطلاعیه‌ای آورده است که تولید محصولاتی نظیر اوره، پلیمر، متانول، آلومینیوم و غیره متوقف شده‌اند.

شرکت قطرانرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اطلاعات لازم را در اختیار همه شریکان خود قرار خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل