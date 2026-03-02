اعلام قیمت طلا و سکه ١١ اسفند ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه یازدهم اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٨١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٢٠ میلیون و ١٢۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۶ میلیون و ٨٣٠ هزار تومان رسید .

همچنین سکه امامی ٢٠٨ میلیون و ٩٩۵ هزار تومان و هر سکه طرح جدید ٢٠۴ میلیون و ١٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ١٠٨ میلیون و ١٩٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

