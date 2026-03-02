اعلام قیمت طلا و سکه ١١ اسفند ١۴٠۴

امروز دوشنبه ١١ اسفند ماه قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه یازدهم اسفند ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۵ هزار و ١٨١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٢٠ میلیون  و ١٢۴ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۶ میلیون  و ٨٣٠ هزار تومان رسید . 

همچنین سکه امامی ٢٠٨ میلیون و ٩٩۵ هزار تومان و  هر سکه طرح جدید ٢٠۴ میلیون و ١٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ١٠٨ میلیون و ١٩٠  هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
