افزایش سقف تراکنشهای حضوری و غیرحضوری در شبکه بانکی
براساس بخشنامه بانک مرکزی آستانه روزانه تراکنش خرید کارتی برای هر شخص حقیقی از ۲ میلیارد ریال به ۴ میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به شماره ۳۱۶۳۶۹/۰۴ به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد با عنایت به مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ هئیت عامل محترم بانک مرکزی، آستانههای جدید برداشت حضوری و غیر حضوری از حساب اشخاص حقیقی، حسابهای تجاری، آستانههای خرید کارتی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موارد مرتبط با اشخاص محجور، به همراه آستانه جدید سامانه پرداخت لحظهای حقیقی و حقوقی و سقف انتقال وجه کارتی شناسایی را اعلام کرد.
براساس این بخشنامه آستانه الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حسابهای غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر موسسه اعتباری از ۴ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین آستانه الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حسابهای تجاری در هر موسسه اعتباری از ۱۰ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
این گزارش حاکیست؛ براساس این بخشنامه آستانه انتقال از طریق ابزارهای پرداخت غیر حضوری (موبایل بانک و اینترنت بانک) از محل حسابهای غیر تجاری در هر موسسه اعتباری از روزانه ۲ میلیارد ریال و ماهانه ۱۰ میلیارد ریال به روزانه ۳ میلیارد ریال و ماهانه ۱۵ میلیارد ریال افزایش یافت.
این بخشنامه میافزاید آستانه انتقال از طریق ابزارهای پرداخت غیر حضوری (موبایل بانک و اینترنت بانک) از محل حسابهای تجاری در هر موسسه اعتباری از روزانه ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال به روزانه ۱۰ میلیارد ریال و ماهانه ۶۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
برهمین اساس آستانه تراکنش خرید کارتی برای هر شخص حقیقی از ۷ تا ۱۲ سال از روزانه ۳۰۰ میلیون ریال و ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال به روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال افزایش یافت علاوه براین آستانه تراکنش خرید کارتی برای هر شخص حقیقی از ۱۲ تا ۱۸ سال از روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال به روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
این گزارش میافزاید آستانه تراکنش خرید کارتی نیز برای سایر اشخاص محجور (مجانین و اشخاص غیر رشید) از روزانه ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال به روزانه یک میلیار ریال و ماهانه ۲ میلیارد ریال رسید علاوه براین آستانه انتقال از طریق ابزارهای پرداخت غیر حضوری (موبایل بانک و اینترنت بانک) از محل حسابهای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ ساله در هر موسسه اعتباری از روزانه ۱۵۰ میلیون ریال و ماهانه ۵۰۰ میلیون ریال به روزانه ۳۰۰ میلیون ریال و ماهانه یک میلیارد ریال افزایش یافت.
لازم به ذکر است براساس این بخشنامه آستانه مجاز برداشت حضوری و الزام آوری ارائه اسناد مثبته برای نقل و انتقال از حسابهای اشخاص محجور در هر موسسه اعتباری از روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه ۱۰ میلیارد ریال به روزانه ۲ میلیارد ریال و ماهانه ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین انتقال وجه پرداخت لحظهای – پل (حضوری و غیر حضوری) با رعایت کلیه آستانههای برداشت متعلق به شخص حقیقی و حقوقی از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیار ریال افزایش یافته است و آستانه انتقال وجه شتابی از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.