جزئیات اقدامات برای جلوگیری از قطعی آب و برق در زمان بحران

وزارت نیرو اعلام کرد: تمامی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از قطعی جریان آب و برق در زمان بحران تدبیر کرده و خدمات آب‌رسانی و برق‌رسانی به مردم کشور در زمان‌های بحران ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، وزارت نیرو در اطلاعیه ای اعلام کرد: به استحضار مردم شریف ایران می‌رساند، تمامی کارکنان وزارت نیرو در تلاش‌اند تا خدمات‌دهی در حوزه آب و برق به صورت مستمر و پایدار ادامه داشته باشد.

همچنین وزارت نیرو تمامی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از قطعی جریان آب و برق در زمان بحران تدبیر کرده،  در این بین اگرچه که ممکن است در پی آسیب به زیرساخت‌ها قطعی‌هایی به صورت مقطعی رخ دهد، اما تلاش برای برقراری مجدد آن  ادامه خواهد داشت.

لازم به توضیح است که تاکنون قطعی‌ای براثر حادثه در این دو حوزه گزارش نشده و یا به سرعت رفع شده است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
