تا اطلاع ثانوی
پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: بر اساس اطلاعیه صادره هوانوردی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شده است.
از مسافران گرامی درخواست میشود تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاهها خودداری کنند. برقراری مجدد پروازها از طریق رسانههای رسمی و کانالهای اطلاعرسانی شهر فرودگاهی اعلام میگردد.
مسافران گرامی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها میتوانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikac.ir مراجعه داشته باشند.»