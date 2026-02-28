تعویض رایگان موتور کولرهای آبی در تهران آغاز شد
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تهران بزرگ از آغاز طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی با هدف کاهش مصرف و جبران ناترازی برق خبر داد.
به گزارش ایلنا، رامین پوریا، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» درباره طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی (BLDC) گفت: بازار بهینهسازی انرژی این امکان را فراهم کرده تا اصلاح الگوی مصرف را در بخش خانگی اجرایی کنیم. این طرح حدود دو ماه است که در تهران آغاز شده و مشترکان تهرانی میتوانند با مراجعه به سامانه «برق تو» و پس از انجام راستیآزمایی، ثبتنام کنند.
وی ادامه داد: برای کولرهای ۵ هزار و بالاتر، مشترکان اطلاعات خود را وارد میکنند تا تضمینی وجود داشته باشد که تجهیزاتی که در محل نصب میشود، در همان محل باقی بماند. در این فرآیند، مشترکان با راهنمایی سامانه به شعب بانک ملت مراجعه کرده و یک تضمین ۱۲ میلیون تومانی به صورت چک یا سفته ارائه میدهند که پس از دو سال به آنها بازگردانده میشود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: پس از طی این مراحل، موتور BLDC نصب میشود و هزینههای اجرای طرح از محل صرفهجویی ایجادشده، طی شش سال به مجری بازمیگردد. همچنین دستگاههای دولتی و نهادهای غیردولتی میتوانند بهصورت یکپارچه اطلاعات کولرهای آبی کارکنان خود را به شرکت «برق تو» ارسال کنند که در این بخش نیازی به مراجعه به بانک عامل وجود ندارد.
پوریا افزود: در مرحله نخست، ۱۳۰ هزار موتور تهیه شده و از شهروندان درخواست میکنیم هرچه سریعتر در سامانه ثبتنام کنند. تلاش ما این است که پیش از خرداد سال آینده، این موتورها برای مشترکان نصب و راهاندازی شود تا بخشی از ناترازی برق جبران شود.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود در تهران امکان تعویض حدود دو میلیون موتور کولر آبی وجود داشته باشد، گفت: کولرهای آبی سنتی دارای کلیدهای دو دور تند و کند هستند، اما این موتورها قابلیت تنظیم در ۲۰ دور را دارند که از این طریق حدود یکسوم مصرف برق کولر کاهش مییابد.
به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، موتورهای BLDC دارای شش سال ضمانت خدمات پس از فروش هستند.