مسکن، رکورددار کمترین رشد قیمت کالاها و خدمات شد

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، در بین ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، تورم نقطه به نقطه مسکن و اجاره، از سایر گروه‌ها کمتر بوده است و مسکن رکورددار کمترین میزان رشد قیمت در این ماه شده است.

براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن که نشان دهنده تغییرات شاخص اجاره‌بها در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل(بهمن ۱۴۰۳) است، به سطح ۳۲.۳ درصدی رسیده است که این میزان کمترین مقدار رشد شاخص قیمت اجاره مسکن در بیش از سه سال اخیر است.

به این ترتیب، نه تنها بازار مسکن و اجاره‌بها کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان سایر گروه‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص داده‌اند بلکه در بازه زمانی مورد اشاره (بهمن ۱۴۰۴)، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه در این بازار در مقایسه با بیش از سه سال گذشته، نیز به ثبت رسیده است.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۴ در حالی به سطح ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است که این میزان در بهمن ماه ۱۴۰۳ معادل ۳۷.۶ درصد، در بهمن ماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۱.۴ درصد و در بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۴۱.۶ درصد بوده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۴، به سطح ۲.۲ درصد و تورم سالانه این شاخص نیز به ۳۴.۷ درصد رسیده است. سطح ۳۴.۷ درصدی تورم سالانه شاخص اجاره مسکن نیز کمترین میزان تورم این شاخص در ۳۲ ماه اخیر(از خرداد ماه ۱۴۰۲) تاکنون است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، مسکن در حالی در بهمن ماه امسال رکورددار کمترین میزان رشد قیمت و اجاره بها شده است که فاصله تورم عمومی با تورم اجاره در این ماه، به بیش از دو برابر رسیده است.

در حالیکه تورم عمومی(نقطه به نقطه) بهمن ماه به ۶۸.۱ درصد رسیده است، تورم نقطه به نقطه ۳۲.۳ درصدی اجاره، کمتر از نصف تورم عمومی است. همچنین تورم ماهانه شاخص اجاره بهمن ماه ۲.۲ درصد گزارش شده که در برابر تورم عمومی ماهانه ۹.۴ درصدی نشان دهنده فاصله توجه بین تورم اجاره با تورم همه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاست.

تورم عمومی سالانه نیز ۴۷.۵ درصد گزارش شده که با فاصله قابل توجه، از تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در بهمن ماه (۳۴.۷درصد)، بیشتر است.

گفتنی است، در حالی که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در نیمه اول سال گذشته، از ۴۰ درصد فراتر رفته و در برخی ماه‌ها از ۴۳ درصد نیز عبور کرد اما سریال کاهش تورم اجاره که از نیمه دوم سال قبل آغاز شد، در تمام ماه‌ها ادامه پیدا کرد و در سال ۱۴۰۴ نیز ماه به ماه تداوم یافت. براساس آخرین آمارهای رسمی نیز این سطح تورمی شاخص اجاره مسکن در کمترین میزان طی بیش از سه سال اخیر قرار گرفته است که علامت و رخدادی مثبت برای این بازار محسوب می‌شود.

