ثبتنام حراج شمش طلا تا فردا
به گزارش ایلنا، مهلت ثبتنام در دوره جدید حراج شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۹ اسفند ماه اعلام شده است. بر اساس این اعلام، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا و خردهفروشان طلای آبشده جزو گروههای مجاز برای شرکت در این حراج هستند.
شرکتکنندگان برای حضور در این حراج موظف به واریز ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) وجهالضمان به ازای هر شمش هستند. همچنین دارا بودن پروانه کسب معتبر، ثبتشده در درگاه ملی مجوزها و تطابق کامل با شیوهنامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران از دیگر شرایط الزامی برای حضور در این حراج اعلام شده است.
در یکصد و چهلمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران که در روز سوم اسفند ماه برگزار شد، ۱۳۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۳ هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
بر اساس دادههای این حراج، میانگین قیمت هر شمش به حدود ۲۵ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان رسید که توسط فعالان رسمی و دارای مجوز در بازار طلا خریداری شد.
آمارها نشان میدهد از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است. در این مدت، حجم کل معاملات به ۲ هزار و ۹۶۷ کیلوگرم شمش طلا رسیده و ارزش کل معاملات نیز از ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.