عباس علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت تبادل برق با کشورهای همسایه؛ تبادل و تعامل با دنیا را اقدامی سازنده دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف وزارت نیرو این است که با تمام کشورهای منطقه تبادل برق و تعامل داشته باشد. تعامل تجهیزاتی شکل گرفته و اکنون شرکت‌های خصوصی تقریبا به بیشتر کشورهای منطقه صادرات تجهیزات الکتریکی دارند و ما در این جنبه وضعیت بسیار خوبی داریم.

وی افزود: ما با عراق بیشترین تبادل برق را داشته‌ایم که به دلیل موانع سیاسی بوجود آمده؛ در حال حاضر این امکان وجود ندارد. اما آمادگی از سرگیری صادرات برق به این کشور را داریم، در مورد ترکیه نیز وضعیت به همین شکل است.

وزیر نیرو گفت: اکنون با ارمنستان در تبادل هستیم و مبادله برق صورت می‌گیرد، با آذربایجان مقدار کمی در تبادل بوده و هستیم. همچنین، با پاکستان و افغانستان در تبادل هستیم، با روسیه نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته و خودمان را برای تبادل بزرگ برق آماده می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سال‌هاست که در تلاشیم با کشورهای جنوب حوزه خلیج‌فارس تبادل برق داشته باشیم، مطالعات کشورهای مختلف به طور مشترک در حال تکمیل و انجام است و بزودی کلید خواهیم زد.

علی‌آبادی تاکید کرد: ما امروز آماده مبادله و تبادل برق با کشورهایی هستیم که شاید تصور بر این باشد که با آنها مشکلات سیاسی داریم.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که تا جایی که قانون اجازه می‌دهد با تمام کشورها تبادل برق داشته باشیم چون برق نیاز مردم را رفع می‌کند و کشور تا امروز محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است.

انتهای پیام/