دلیل کمبود روغن در بازار/ سازمان حمایت: درخواستی برای تغییر نرخ نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمبود روغن در هفته‌های اخیر در سطح بازار ادامه یافته است. در فروشگاه‌ها هم تک و توک پیدا می‌شود آن هم تولید برندهایی که کمتر شناخته شده‌اند. اگر هم موفق به خرید روغن شوید، تنها یک بطری سهم شماست و فروشگاه‌ها فروش آن را سهمیه‌بندی کرده‌اند.

در ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ و با آغاز کاهش عرضه روغن در بازار شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتگو با ایلنا گفته بود که: عامل اصلی کمبود روغن در سطح سوپرمارکت‌ها افزایش قیمت ارز در تالار دوم و تک نرخی شدن آن است. او همان زمان خبر داد که درخواست این انجمن برای افزایش قیمت روغن از طریق اتاق اصناف در حال پیگیری است.

پشت پرده کاهش توزیع روغن

با مطرح شدن احتمال حذف ارز ترجیحی، مجددا شاهد کاهش عرضه روغن خوراکی هستیم. از آنجا که عمده مواد اولیه روغن تولیدی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود و با توجه به امکان ماندگاری بالای روغن، هر وقت بحث حذف ارز ترجیحی مطرح می‌شود، شاهد کاهش عرضه از سوی کارخانه‌ها یا احتکار در مراکز توزیع هستیم.

در همین زمینه، امین‌اله لطیفی، سرپرست اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه «قیمت روغن خوراکی در بازار آخرین بار چه زمانی از طرف سازمان حمایت اعلام شده است؟» گفت: آخرین قیمت انواع روغن نباتی بر اساس تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ستاد کارگروه تنظیم بازار و مکاتبه محرمانه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد ‌کشاورزی توسط سازمان حمایت، اعلام و جهت رویت عموم مردم در سامانه ۱۲۴ بارگزاری شده است.

بازنگری در قیمت روغن مستلزم تکلیف از سوی ستاد تنظیم بازار است

سرپرست اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت گذاری روغن خانوار و به طور کلی روغن نباتی، گفت: روغن‌ نباتی از جمله کالاهای اساسی موجود در اولویت اول کالایی بر اساس مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست.

لطیفی ادامه داد: ازآنجا که ماده اولیه اصلی آن (روغن ‌خام) مشمول دریافت ارز ترجیحی است، بر اساس مفاد مصوبه مذکور هر گونه بازنگری در قیمت روغن ‌نباتی مستلزم تکلیف از سوی ستاد تنظیم بازار و تأیید و تصویب آن مرجع خواهد بود.

درخواست افزایش قیمت روغن در سازمان حمایت نیست

سرپرست اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت در پاسخ به این سوال که «تولیدکنندگان روغن اعلام می‌کنند که درخواست افزایش قیمت روغن را به سازمان حمایت داده‌اند. این درخواست چه زمانی رسیدگی می شود؟» گفت: در حال حاضر درخواستی برای تغییر قیمت مصرف کننده انواع روغن نباتی عرضه‌شده در بازار از سوی انجمن صنفی مربوطه ارائه نشده است.

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد قیمت روغن قرار است به همان سرنوشت محصولات لبنی دچار شود و باید منتظر تعیین تکلیف آن ازسوی ستاد تنظیم بازار باشیم.

انتهای پیام/