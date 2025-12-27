مدیریت بازار کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فاطمه خمسه اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال، مسئولیت‌های روسای سازمان‌ها به‌ویژه در حوزه تقویت ذخایر استان‌ها، برنامه‌ریزی برای تامین اقلام و کالاهای اساسی ماه مبارک رمضان، نظارت بر بازار شب عید و مدیریت میوه شب عید به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

وی افزود: علاوه بر این، نظارت و ارزیابی مستمر بازار و کلیه موضوعات مرتبط با محصولات کشاورزی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در این مقطع زمانی است تا بازار آرامی داشته باشیم.

مشاور وزیر جهادکشاورزی با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت محصولات کشاورزی تصریح کرد: در کنار اقدامات کوتاه‌مدت، لازم است برنامه‌ریزی منسجمی برای سال زراعی پیش‌رو نیز انجام شود و از این رو، این نشست فشرده امروز برگزار می‌شود تا مهم‌ترین مسایل مرتبط با مدیریت سه‌ماهه پایانی سال به‌صورت جامع بررسی شود.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های مناطق از هفته آینده خبر داد و گفت: این نشست‌ها در دفتر هماهنگی امور استان‌ها برگزار خواهد شد تا با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر، شرایط آرام و باثباتی برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان فراهم شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: گزارش مربوط به این تغییرات در این نشست ارایه خواهد شد تا مدیران در جریان آخرین تحولات بودجه‌ای قرار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ به خروجی‌های موثر و دستیابی به فهم مشترک در زمینه مدیریت سه‌ماهه پایانی سال منجر شود و تصمیمات اتخاذ شده، نقش موثری در بهبود شرایط بازار و بخش کشاورزی کشور ایفا کند.

خمسه با تاکید بر نقش کلیدی استانداران به‌عنوان متولیان اصلی در استان‌ها افزود: هماهنگی کامل میان سطوح ملی و استانی ضروری است.

وی در همین حال تصریح کرد: همه مجموعه‌های مرتبط از جمله شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان دامپزشکی کشور و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانند در این مسیر کمک‌کننده باشند، باید در کنار مدیران استانی قرار گیرند و با تبیین وظایف، هماهنگی لازم را ایجاد کنند.

