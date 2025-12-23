به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه (دوم دی) پس از رشد بیش از ۲ درصدی در جلسه معاملاتی پیشین ثابت ماند، این در حالی است که آمریکا اعلام کرده ممکن است نفت خام توقیف‌شده ونزوئلا را بفروشد و حمله‌های اوکراین به کشتی‌ها و اسکله‌های روسیه نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه را تشدید کرده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۴۰ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه به‌وقت گرینویچ با ۶ سنت یا ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و یک سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۹ سنت یا ۰.۱۶ درصد کاهش، ۵۷ دلار و ۹۲ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

در معامله‌های روز دوشنبه (یکم دی)، نفت خام شاخش برنت بهترین عملکرد روزانه خود طی دو ماه گذشته را ثبت کرد و دابلیوتی‌آی بیشترین افزایش خود از ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) را تجربه کرد.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در کارگزاری فیلیپ نوا، در یادداشتی نوشت: قیمت‌های نفت خام در هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۵ با قیمت‌های بیشتر پایین که نشان‌دهنده کشمکش بین عوامل بنیادی نزولی و عناوین افزایش متناوب است، به‌سختی حرکت می‌کنند.

وی افزود: به‌طور کلی روند بازار نفت همچنان ضعیف است، زیرا نگرانی‌های ساختاری در مورد عرضه، افزایش‌های کوتاه‌مدت ریسک‌گریزی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بازارها محتاط هستند، زیرا معامله‌گران خطرهای ژئوپلیتیک را در برابر پیش‌بینی‌های مازاد عرضه در اوایل سال ۲۰۲۶ می‌سنجند و قیمت‌ها نسبت به هرگونه اختلال طولانی‌مدت حساس‌تر شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه (یکم دی) گفت: آمریکا ممکن است نفت توقیف‌شده ونزوئلا را نگه دارد یا بفروشد.

این اقدام بخشی از کارزار فشار واشینگتن علیه ونزوئلاست که شامل محاصره نفتکش‌های تحریم‌شده ورودی و خروجی این کشور می‌شود.

بانک بارکلیز در یادداشتی اعلام کرد: حتی اگر صادرات نفت ونزوئلا در کوتاه‌مدت به صفر برسد، بازارهای جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ همچنان به اندازه کافی تأمین خواهند شد.

با این حال این بانک انگلیسی پیش‌بینی کرد که مازاد عرضه جهانی نفت در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۶ به حدود روزانه ۷۰۰ هزار بشکه می‌رسد و اختلال طولانی‌مدت می‌تواند بازار را بیش از پیش محدود کند.

در همین حال، روسیه و اوکراین به تأسیسات یکدیگر در دریای سیاه، مسیر صادراتی حیاتی برای هر دو کشور حمله کردند.

نیروهای روسیه روز دوشنبه به بندر اودسا در اوکراین حمله کردند و به تأسیسات بندری و یک کشتی آسیب رساندند.

مقام‌های منطقه‌ای هم اعلام کردند حمله پهپاد اوکراینی به دو کشتی و دو اسکله در منطقه کراسنودار روسیه سبب آتش‌سوزی شد.

اوکراین همچنین لجستیک دریایی روسیه را هدف قرار داده و بر تانکرهای نفتی ناوگان سایه که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شوند، تمرکز کرده است.

