به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، در اشاره به بارندگی‌های پس از مدت‌ها انتظار، که از نیمه دوم آذرماه عمدتا در جنوب کشور آغاز شده است، گفت: دو سامانه بارشی که در روزهای اخیر به صورت عمده کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند به ترتیب حدود ۲۰ و ۲۸ میلیمتر به میزان بارش کشوری افزودند.

به گفته وی؛ با این بارش‌ها متوسط میانگین بارش‌های کشور که در میانگین بلند مدت و قبل از وقوع بارش این دو سامانه منفی ۸۵ درصد بوده، اکنون به منفی ۸ درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور ادامه داد: سامانه دوم که با قدرت بسیار زیادی از جنوب کشور و از استانهای بوشهر، هرمزگان وارد شد و مناطق جنوبی، شرقی و فلات مرکزی کشور را تحت تاثیر قرار داد. در مجموع ۹ استان کشور بارندگی ها را به روند افزایشی تغییر داد. البته عمده این بارش‌ها در چهار استان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس بوده و استان هرمزگان با ۲۵۰ میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارندگی‌ها را در روزهای گذشته به خود اختصاص داده است.

قاسمی یادآور شد: با بارندگی‌های هفته اخیر روان‌آب در مناطق جنوبی کشور فعال و عمده رودخانه‌ها سیلابی شده و دبی‌های بالای ۲ هزار را تجربه کردند. به طوری که از ظرفیت ۲۴۰ میلیون‌متر مکعبی سد استقلال میناب استان هرمزگان ۱۷۵ میلیون متر مکعب‌پر شده و سد شمیل‌نیان نیز با ظرفیت ۶۶ میلیون مترمکعبی به مرحله سرریز رسیده است. ناگفته نماند که سدهای کوچک موجود در این استان نیز در همان روزهای ابتدایی بارندگی سرریز شدند. همچنین ورودی سدهای استان کرمان ۴۰ میلیمتر و استان فارس ۹۰ میلیمتر بوده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشوردرخصوص ذخایر آب حاصل از سیلاب‌ها نیز گفت: باید توجه داشت که بارندگی یکچرخه طبیعی بوده و سر منزل آنها همیشه تالاب، دریاچه و یا دریا است. باتوجه به اینکه سرمنزل بارندگی‌های اخیر در استان‌های جنوبی کشور دریای خلیج فارس و عمان است در این مناطق طرح‌هایی در دست مطالعه، اجرا و بهره‌برداری است تا سازه‌هایی برای ذخیره آب و بهره‌برداری از این آبها ایجاد شود.

وی افزود: تا به امروز حدود ۵۵ میلیارد مترمکعب مخزن سدی در کشور ایجاد شده است که ۲۱ درصد آبهای سطحی کشور را ذخیره می‌کند بنابراین ظرفیتهای خوبی برای ذخیره آبهای تنظیم یافته ایجاد شده است، پس از این نیز اجرای طرح جدید لزوما باید توجیه اقتصادی خوبی داشته باشد.

وی با اشاره به ابهام هدررفت آب حاصل از بارندگیهای اخیر، تاکید کرد: دریا خود سر منشا همین بارش‌ها بوده و ورود آب حاصل از بارندگی‌ها به دریا مطلقا تلفات محسوب نمی‌شود. سامانه فعال شده در روزهای اخیر نیز حاصل فعال شدن سامانه بارشی حاصل از ورود رطوبت دریای سرخ به خلیج فارس و تقویت رطوبت آن است که در نهایت موجب بارندگی‌های جنوب کشور شده است.

قاسم‌زاده با بیان اینکه خوشبختانه بارندگی‌های روزهای اخیر منجر به پوشش برفی خوبی در فلات مرکزی شده است که می‌تواند بخشی از کسری‌ منابع آب زیرزمینی را تامین کند ،گفت: برای همفته پیش‌رو، هفته‌ای بدون بارش یا با حداقل بارش‌ها پیش‌بینی می‌شود. پس از این هفته با ورود توده سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور، استان‌های شمالی و شمال غرب کشور به شکل ضعیفی بارندگی‌ها را تجربه خواهند کرد.

