بانک صادرات ایران پیشگام حمایت از اجاره‌نشین‌ها؛ جهش ۱۷۹ درصدی پرداخت وام ودیعه مسکن در ۹ ماه ۱۴۰۴
​پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ودیعه مسکن بانک صادرات ایران در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۷۹ درصدی در ارزش تسهیلات همراه بوده و بیش از ۲۱ هزار خانوار مستأجر و فاقد مسکن از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در بازه ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۱ هزار و ۱۴۴ فقره وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به مستأجران واجد شرایط پرداخت شده است؛ آماری که بیانگر جهش معنادار حمایت این بانک از اجاره‌نشین‌ها در مقایسه با شش‌ماهه نخست سال است.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۹ هزار و ۴۴۱ فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۱۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال پرداخت کرده بود که این رقم در پایان ۹ ماهه با افزایش بیش از ۱۲۴ درصدی در تعداد و رشد ۱۷۹ درصدی در ارزش تسهیلات همراه شده است.

ودیعه مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت، حمایت از خانوارهای فاقد مسکن دارای سه فرزند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین طرح اقدام ملی مسکن، از مهم‌ترین محورهای پرداخت این تسهیلات در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بانک صادرات ایران به شمار می‌رود.

بانک صادرات ایران همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۱۷۶ هزار فقره وام قرض‌الحسنه و تسهیلات حمایتی به ارزش بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد ریال در حوزه‌های کمک به معیشت، اشتغال، فرزندآوری، ودیعه مسکن، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهری، درمان و انواع وام‌های ضروری در سراسر کشور پرداخت کرده است و این روند حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.​

