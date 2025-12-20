خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران خبر داد

واردات ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال

واردات ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال
کد خبر : 1730311
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران گفت: در ۸ ماهه سال‌جاری ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش ایلنا، آرزو غنیون، مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در ۸ ماهه سال‌جاری ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۷۴ هزار دستگاه به شیوه مسافری و در مجموع ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

 وی گفت: واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۱۰۷ درصد در تعداد و ۱۸۶ درصد از لحاظ ارزش برخوردار بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن