واردات ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال

به گزارش ایلنا، آرزو غنیون، مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در ۸ ماهه سال‌جاری ۵ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۷۴ هزار دستگاه به شیوه مسافری و در مجموع ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

وی گفت: واردات گوشی به شیوه مسافری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی معادل ۱۰۷ درصد در تعداد و ۱۸۶ درصد از لحاظ ارزش برخوردار بود.

