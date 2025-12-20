خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت منصوب شد

کد خبر : 1730146
وزیر نفت در حکمی، جلال میرزایی را به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نفت منصوب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در حکم محسن پاک‌نژاد آمده است:

«با عنایت به مراتب تعهد، تجارب و حسن سابقه جنابعالی، به موجب این حکم به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب می‌شوید.

امید است با یاری خداوند متعال در انجام وظایف محوله در چارچوب ایجاد هماهنگی و انضباط سازمانی، تعامل مؤثر و سازنده با معاونت‌ها، شرکت‌های اصلی و تابعه، مدیریت‌های ستادی و نیز ارتباطات برون‌سازمانی موفق و مؤید باشید.»

ثبت نام آلپاری