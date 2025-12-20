بهبود ۴۰ میلیمتری متوسط بارش کشور

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر در کشور گفت: طی فعالیت سامانه‌های بارشی از ۱۵ تا ۲۶ آذرماه، بارش متوسط کشوری با بهبود حدود ۴۰ میلی‌متری مواجه شده و کاهش ۸۵ درصدی نسبت به دوره بلندمدت، به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سامانه بارشی اخیر که از ۲۴ آذرماه فعال شده، سامانه‌ای نسبتاً قوی از جنوب‌غرب کشور وارد شده و تاکنون ۲۴ استان را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس داده‌های شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، متوسط بارش کشور با افزایش حدود ۲۰ میلی‌متر، به ۴۷ میلی‌متر رسیده که در نتیجه آن، اختلاف بارش نسبت به بلندمدت به ۲۰ درصد کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قاسم‌زاده بیشترین میزان بارندگی‌های ثبت‌شده را مربوط به استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: بیشینه بارش نقطه‌ای در ایستگاه بندر حسینه استان هرمزگان با ۱۹۶ میلی‌متر ثبت شده و پس از آن ایستگاه‌های قشم و سد استقلال هر کدام با ۱۶۷ میلی‌متر و سپس بندرعباس و جم در استان بوشهر با ۱۶۰ میلی‌متر قرار دارند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به آثار مثبت این سامانه بارشی بر منابع آب گفت: تداوم بارش‌ها منجر به تولید رواناب و افزایش تراز آب رودخانه‌ها در برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان شده و افزایش مناسبی در پوشش برفی کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در پی این سامانه، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای استان هرمزگان بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و مخزن ۲.۹ میلیون مترمکعبی سد خاکی شهرستان پارسیان به طور کامل پر شده و سرریز کرده است. همچنین حجم آب سدهای استان فارس نیز بیش از ۵۵ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

قاسم‌زاده با تأکید بر تداوم فعالیت این سامانه بارشی تصریح کرد: این سامانه طی روزهای آتی و تا اواخر وقت روز شنبه ۲۹ آذرماه فعال خواهد بود و استان‌های هرمزگان و کرمان بارش‌هایی با شدت بالا دریافت خواهند کرد که بر این اساس، احتمال وقوع سیلاب در این استان‌ها بیش از سایر مناطق درگیر پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مخازن سدهای کشور گفت: با وجود اثرات مثبت بارش‌های اخیر، میانگین پرشدگی سدهای کشور در حال حاضر حدود ۳۳ درصد است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف آب در تمامی بخش‌ها همچنان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

