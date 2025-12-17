افزایش قیمت پسته به دلیل جهش قیمت ارز/ اعلام حداکثر قیمت آجیل شب یلدا

غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «قیمت آجیل شب یلدا نسبت به یلدای ۱۴۰۳ چه تغییری کرده است؟» گفت: قیمت خشکبار در کالا‌های مختلف آن به تناسب افزایش داشته است.

صادرات ۸۰ درصد پسته کشور

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران در مورد میزان افزایش قیمت انواع خشکبار در آستانه شب یلدا، گفت: برخی از انواع خشکبار به دلیل خشکسالی امسال، افزایش قیمت بیشتری داشته است و برخی از انواع آن، افزایش قیمت کمتری.

خدامی با اشاره به افزایش قیمت پسته همپای قیمت ارز در کشور، گفت: یک گروه خشکبار همانند پسته و انجیر تحت عنوان «گروه صادراتی» شناخته می‌شوند. ۸۰ درصد تولیدِ بالای ۲۵۰ هزار تُن پسته کشور صادر می‌شود و قیمت جهانی آن روی قیمت داخلی تاثیر داشته و قیمت پسته را افزایش داده است.

ارزان‌تر بودن برخی خشکبار به معنی بی‌کیفیت بودن آن نیست

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران با بیان اینکه ارزان‌تر بودن برخی انواع خشکبار نسبت به برخی دیگر به معنی بی‌کیفیت بودن آن نیست، گفت: کالای ارزان خشکبار به این معنی نیست که بی‌کیفیت است. به طور مثال، پسته فندقی که ریزتر است، در میان کشور‌های اروپایی محبوبیت بیشتری دارد و مقدار مغز آن نسبت به انواع دیگر بیشتر است، اما قیمت پایین‌تری نسبت به انواع دیگر پسته دارد.

خدامی ادامه داد: یا به عنوان مثال، در مورد انجیر به این شکل است که مردم، انجیر ترک خورده را پسند و خریداری می‌کنند، در صورتی که انجیر دهن بسته نرم از نظر کیفیتی و مسائل دیگر بهتر است.

خشکبار بیش از ۲۰۰ نوع کالاست

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران در مورد قیمت انواع خشکبار، گفت: کالای خشکبار بیش از ۲۰۰ نوع کالاست. البته به طور مثال، قیمت برخی از ارقام آن همانند پسته تابع ارز است و هرچه قیمت ارز افزایش یابد، قیمت این نوع خشکبار هم به همین شکل گران می‌شود؛ اما واحد‌های صنفی خرده‌فروش خشکبار، اجناس خود را در ابتدای هر فصل تهیه می‌کنند؛ بنابراین قیمت خشکبار آنها شامل حال گرانی‌های اخیر مداوم قیمت ارز نیست. مگر اینکه خشکباری را تمام کرده و آن را خریداری و به قیمت روز عرضه کنند؛ ولی اجناسی که از قبل دارند تابع گرانی یک ماهه اخیر به واسطه افزایش قیمت ارز نیست.

خدامی با اشاره به افزایش قیمت پسته با گرانی‌های اخیر دلار، گفت: پسته کالایی است که مختص ایران نیست و بسیاری از کشور‌های مختلف دنیا ازجمله آمریکا و ترکیه، تولیدِ مازاد بر مصرف دارند و آن را صادر می‌کنند؛ بنابراین قیمت جهانی دارد و پسته داخل نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.

آجیل شب یلدا از ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران حداکثر قیمت آجیل شب یلدا را کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: حداکثر قیمت آجیل شب یلدا کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. این آجیل حاوی اجناسی مثل بادام هندی، مغز بادام و مغز فندق است. البته آجیل شب یلدا کیلویی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم داریم که حاوی کالا‌هایی مثل نخودچی، بادام زمینی و خرما زاهدی است.

خدامی در مورد میانگین افزایش قیمت آجیل شب یلدا نسبت به یلدای ۱۴۰۳، گفت: میانگین افزایش قیمت آجیل کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی را نسبت به یلدای ۱۴۰۳ نمی‌توان درصد گرفت، زیرا مخلوط کردن آجیل سلیقه‌ای است و امسال کیفیت نیز در میانگین قیمت اعلامی، لحاظ شده است. این قیمت را اعلام کردیم تا گران‌فروشی اتفاق نیفتد.

نظارت بر قیمت آجیل در آستانه شب یلدا

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران در مورد ترکیب آجیل شب یلدا، گفت: آجیل شب یلدا ترکیبی حاوی مغزیجات، میوه خشک و باسلق است. در این آجیل شیرین بالای ۸ نوع کالا وجود دارد.

خدامی در مورد حداکثر قیمت آجیل، گفت: در آجیل کیلویی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، نخودچی و بادام زمینی وجود ندارد. البته نخودچی و بادام زمینی از نظر ارزش غذایی جزو کالا‌های تراز اول هستند، ولی قیمت پایین‌تری دارند و اگر در ترکیب آجیل قرار بگیرند، قیمت را می‌شکنند.

وی در مورد نظارت بر قیمت خشکبار در آستانه شب یلدا، گفت: اتحادیه، اتاق صناف و گشت‌های مشترک بر قیمت خشکبار در واحد‌های صنفی نظارت دارند.

مردم آجیل را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنند

رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل‌فروش تهران، توصیه‌ای هم به مردم داشت و گفت: مردم حتما آجیل و خشکبار مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب از اتحادیه آجیل و خشکبار خریداری کنند، زیرا متأسفانه فروشگاه‌های مجازی غیر معتبر زیادی هم هست که این کالا را با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌کنند. به طور مثال، فروشگاهی در سال ۱۴۰۲ آجیل را به قیمتی می‌فروخت که هنوز هم آجیل در واحد‌های صنفی طی امسال به آن قیمت نرسیده است.

خدامی با اشاره به اینکه برخی واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب هم فروش مجازی دارند، افزود: برخی واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب با اخذ‌ای‌نماد و تایید وزارت صمت، فروش مجازی نیز دارند و بر قیمت آنها نظارت می‌شود، در حالی که نظارت خاصی روی سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی غیر معتبر نیست.

وی در مورد وضعیت بازار آجیل در آستانه شب یلدا، گفت: مردم آجیل شب یلدا را در ۲، ۳ روز مانده به این شب خریداری می‌کنند. بنابراین، از روز پنج‌شنبه هفته جاری مشخص می‌شود که وضعیت خرید مردم به چه شکل است.

