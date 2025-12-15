خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی:

نگاه جامعه به دورریز و ضایعات مواد غذایی باید تغییر کند

کد خبر : 1727872
وزیر جهاد کشاورزی بر نقش بخش کشاورزی در عبور کشور از بحران‌های جنگ، تحریم و تغییرات اقلیمی تاکید و اعلام کرد: امنیت غذایی ایران حتی در سخت‌ترین شرایط، با اتکا به تلاش کشاورزان، محققان و نیروهای جهادی به‌صورت پایدار حفظ شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری درباره دستاوردهای گسترده بخش کشاورزی در حوزه عمران، آبادانی و توسعه روستایی گفت: این تلاش‌ها باید مستندسازی و در رسانه‌ها منعکس شود تا مردم با زحمات و فعالیت‌های بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی آشنا شوند و دورریز مواد غذایی نداشته باشند.

وی افزود: با وجود جنگ تحمیلی هشت‌ساله و تحریم‌های گسترده، پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در کشور رقم خورده که بخش مهمی از آن مرهون فعالیت‌های جهاد سازندگی است.

نوری ادامه داد: جهادسازندگی نهادی مردمی بود که به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و در مدت کوتاهی چهره مناطق محروم و روستایی کشور را آن هم در شرایطی که کشور همزمان درگیر جنگی طولانی در مرزهای غربی بود، متحول کرد.

وی اظهار داشت: امروز تجربه شکل‌گیری و عملکرد این تشکیلات مردمی به‌عنوان یک الگوی موفق توسعه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و این موضوع برای ملت ایران مایه افتخار است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط دشوار کنونی جهان از جمله تحریم‌ها، تغییرات اقلیمی و بحران‌های غذایی گفت: بسیاری از کشورها با این چالش‌ها روبرو هستند، اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، بیش از دیگران با این مسائل مواجه است و با این حال، روند خدمت‌رسانی، آبادانی و توسعه در بخش کشاورزی کشور متوقف نشده و با قدرت ادامه دارد.

وی ضمن قدردانی از فعالان حوزه مستندسازی خدمات وزارت جهاد کشاورزی در دوران دفاع مقدس و پس از آن، تصریح کرد: ثبت و مستندسازی این تلاش‌ها یک وظیفه مهم است و تلاش خواهیم کرد مجموعه‌ای از این مستندات و آثار برگزیده، از طریق رسانه ملی در معرض دید عموم مردم قرار گیرد تا جامعه با ظرفیت‌ها، افتخارات و دستاوردهای بخش کشاورزی بیش از پیش آشنا شود.

نوری، تامین امنیت غذایی پایدار کشور را از مهم‌ترین دستاوردهای این بخش دانست و اذعان داشت: حتی در شرایط جنگ و بازگشت تحریم‌ها، تامین مواد غذایی جامعه به‌صورت مستمر و استوار ادامه داشته و به فضل الهی این مسیر همچنان تداوم خواهد داشت.

وی بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف غذا تاکید و تصریح کرد: وقتی مردم در قالب فیلم‌ها و مستندها می‌بینند که نان، لبنیات یا پروتئین با چه زحمت و طی چه فرآیندهایی به سفره آنان می‌رسد و چه میزان منابعی مانند آب برای تولید آن مصرف شده است، هم حس شکرگزاری تقویت می‌شود و هم نگاه جامعه نسبت به اسراف، دورریز و ضایعات غذایی تغییر خواهد کرد.

وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مسایل جامعه، میزان بالای ضایعات غذایی از مرحله تولید تا مصرف است.

وی با اشاره به بحران‌های اخیر جهانی در حوزه امنیت غذایی گفت: آنچه در ماه‌های گذشته در غزه شاهد بودیم، تلخ‌ترین جلوه ناامنی غذایی در جهان معاصر است و این واقعیت بیش از پیش اهمیت تلاش فعالان عرصه امنیت غذایی را نشان می‌دهد.

