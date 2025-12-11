خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی:

عملیات بارورسازی ابرها موفق بود/میزان اثربخشی تشدید بارش‌ها بررسی می‌شود

عملیات بارورسازی ابرها موفق بود/میزان اثربخشی تشدید بارش‌ها بررسی می‌شود
رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی با بیان اینکه شواهد اولیه نشان می‌دهد عملیات‌ بارورسازی ابرها موفق بوده است، گفت: پس از ارزیابی نهایی، میزان اثربخشی عملیات در تشدید بارش بررسی و به مردم اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت نیرو، محمدمهدی جوادیان‌زاده ادامه داد: امسال در چهار منطقه عملیاتی، پروازهای بارورسازی ابرها از دهم آبان‌ماه آغاز شده است.

وی افزود: یکی از این مناطق، منطقه شمال‌غرب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که از مجموع ۱۰ پرواز انجام‌شده، ۷ پرواز در این منطقه بوده است.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی خاطرنشان کرد: حوضه آبریز البرز مرکزی شامل استان‌های تهران، قزوین و البرز نیز از دیگر مناطق تحت پوشش عملیات بارورسازی است. جوادیان زاده گفت: منطقه عملیاتی سوم، زاگرس مرکزی شامل حوضه آبریز زاینده‌رود و کوهرنگ بوده و استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز چهارمین منطقه عملیاتی را تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: دیروز ۵ پرواز عملیاتی در روز ۱۹ آذر انجام شد که این تعداد، یک رکورد در تاریخچه پروازهای بارورسازی ابرها به شمار می‌رود. از این ۵ پرواز، ۳ پرواز با هواپیما انجام شد که ۲ پرواز بر فراز تهران، قزوین و البرز و ۱ پرواز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان بوده است.

رئیس سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی افزود: ۲ پرواز دیگر نیز توسط پهپادها در حوضه آبریز زاینده‌رود و منطقه کوهرنگ صورت گرفته است.

جوادیان‌زاده خاطرنشان کرد: شواهد اولیه نشان می‌دهد عملیات‌ها موفق بوده است. پس از ارزیابی نهایی، میزان اثربخشی عملیات در تشدید بارش بررسی و به مردم اعلام خواهد شد.

درحالی‌که عملیات بارورسازی ابرها از دهم آبان در چهار منطقه کشور آغاز شده، روز چهارشنبه ۱۹ آذر با انجام ۵ پرواز عملیاتی بیشترین تعداد پرواز در یک روزرکورد جدیدی در تاریخ این عملیات‌ها به ثبت رسید.

