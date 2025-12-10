پاسخ به سؤالات سهنرخی شدن بنزین
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مجموعهای جامع از «سؤالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین را منتشر کرد. این مجموعه در راستای پاسخگویی شفاف به پرسشهای مالکان خودرو، ناوگان حملونقل، دارندگان خودروهای عمومی و شخصی و همچنین شهروندانی که از سهمیههای جدید سوخت استفاده میکنند، روی پایگاه اطلاعرسانی این شرکت قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در این بسته اطلاعرسانی، شرکت ملی پخش با ارائه توضیحاتی رسمی، به ابهامات موجود درباره نحوه تخصیص سهمیه، وضعیت خودروهای دارای چند مالک، خودروهای فاقد پلاک فعال انتظامی، خودروهای فرسوده، وانتبارها و نیز نحوه انتقال یا حذف سهمیهها در زمان خرید و فروش خودرو پاسخ داده است.
مجموعه کامل این پرسشها و پاسخها از امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ در سایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران منوی میزخدمت-- سوالات متداول قابل مشاهده است و شهروندان میتوانند برای اطلاع دقیقتر از وضعیت سهمیه سوخت خود به این بخش مراجعه و یا بر روی لینک زیر کلیک کنند.
مجموعهای جامع از «سؤالات متداول» مربوط به جزئیات اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین