روسیه امکان افزایش صادرات گاز مایع به چین را دارد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت پترومارکت روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) اعلام کرد که روسیه با تغییر مسیر صادرات انرژی خود به شرق، ممکن است عرضه گاز مایع به چین را در سال آینده با ۴۰ درصد افزایش به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تن برساند.

روسیه در واکنش به تحریم‌های غرب به‌دلیل تنش‌ها با کی‌یف، مسیر جریان نفت خود را از اروپا به چین و هند تغییر داده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه گاز مایع روسیه از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ (۳۰ آذر ۱۴۰۳) اعمال شد و مسکو اکنون به‌دنبال افزایش صادرات گاز طبیعی و گاز مایع به چین است.

گاز مایع یا پروپان و بوتان بیشتر به‌عنوان سوخت خودروها، گرمایش و تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود.

روسیه همچنین گاز مایع را به ترکیه، مغولستان، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان عرضه می‌کند.

معامله‌گران گفته‌اند صادرات گاز مایع روسیه به چین ظرفیت افزایش دارد.

طبق گزارش پترومارکت، صادرات گاز مایع روسیه به چین از سالانه ۴۱۶ هزار تن در سال ۲۰۲۴ به ۸۰۰ هزار تن در سال جاری میلادی رسیده است.

مجتمع فرآوری گاز آمور گازپروم در شرق سیبری نیز پس از آغاز فعالیت در اوایل امسال، صادرات گاز مایع به چین را افزایش داده است.

سرگئی استپانوف، یکی از مدیران گازپروم، هفته گذشته طی همایشی در سن‌پترزبورگ بدون اشاره به رقم گفت: این کارخانه بیشتر گاز مایع را به چین عرضه می‌کند.

به گفته منابع صنعتی، مجتمع فرآوری گاز آمور اکنون ماهانه ۴۰ تا ۴۵ هزار تن گاز مایع تولید می‌کند.

