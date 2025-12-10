اعتراض واردکنندگان برنج مقابل وزارت جهاد کشاورزی؛
چالش چندماهه تخصیص ارز و بلاتکلیفی محمولهها/ شرکتهای واردکننده در آستانه ورشکستگی هستند
جمعی از واردکنندگان برنج با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بلاتکلیفی در روند تخصیص ارز، انباشت محمولهها در گمرکات و تبعات تصمیمات ناگهانی تجاری، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.
به گزارش ایلنا، اعتراض به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در بدعهدی بابت زمان تخصیص ارز به واردکنندگان برنج در چند وقت اخیر سرو صدای زیادی به پا کرده و چندین بار با اعتراض شدید فعالین صنفی در این حوزه همراه بوده است.
در آخرین اقدامی که اعضای انجمن واردکنندگان برنج در اعتراض به این وضعیت انجام دادند صبح امروز شاهد تجمعی مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی بودیم و این افراد در تلاش بودند تا با شکلگیری این تجمع اعتراض خودشان را به گوش مسئولان برسانند.
تجمعکنندگان که از ساعات اولیه صبح مقابل وزارت جهادکشاورزی حضور یافته بودند، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها شعارهایی نظیر «اعتبار تجاری و بینالمللی واردکنندگان برنج در خطر است» و «چرا ارز واردکنندگان برنج را بعد از گذشت یازده ماه به نهادهها دادهاند؟» به چشم میخورد، خواستار شفافسازی فوری در خصوص سیاستهای ارزی و وارداتی شدند.
بر اساس گفته فعالان این حوزه، ماههاست که محمولههای برنج در بنادر و گمرکات کشور متوقف مانده و به دلیل عدم تخصیص بهموقع ارز، امکان ترخیص آنها فراهم نشده است؛ موضوعی که هزینههای سنگین انبارداری، دموراژ و خسارتهای مالی جدی را به واردکنندگان تحمیل کرده است.
تخصیص ارز و بیثباتی تصمیمات
واردکنندگان حاضر در تجمع معتقدند؛ تصمیمات متناقض و غیرهماهنگ میان دستگاههای مختلف، بازار برنج را وارد وضعیت بیثباتی کرده است. به گفته آنها، در حالی که ثبت سفارشها ماهها پیش و بر اساس ضوابط رسمی انجام شده، تغییر ناگهانی سیاستها باعث شده است فعالانی که با سرمایه شخصی خود اقدام به واردات کردهاند، امروز در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.
آنها تأکید داشتند که استمرار این روند نهتنها فعالیت بخش خصوصی را با بحران مواجه میکند، بلکه مستقیماً امنیت غذایی کشور و سفره مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
یکی از محورهای اصلی اعتراضها، آسیب دیدن اعتبار تجاری ایران در سطح بینالمللی بود. بسیاری از واردکنندگان اعلام کردند که به دلیل تأخیر در تسویه حساب با تأمینکنندگان خارجی، با تهدید قطع همکاری، جریمههای سنگین و کاهش اعتماد در بازارهای جهانی روبهرو شدهاند؛ مسئلهای که در بلندمدت میتواند هزینه واردات برای کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
حسامی: اگر دولت زیر قولش بزند، سنگ روی سنگ بند نمیشود
قنبر حسامی، عضو انجمن واردکنندگان برنج، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ماههای زیادی است که ارز برنج تخصیص داده نشده و حال زمزمههایی است که اصلاً قرار نیست ارزی پرداخت شود. اگر قرار است ارز دولتی داده نشود، اشکالی ندارد؛ اما تکلیف محمولههایی که براساس سیاست رسمی وارد شده چه میشود؟ واردکنندگان بر اساس قول دولت، با قیمت مصوب کالا را عرضه کردند.
وی افزود: گفته می شود برخی از شرکتها در این زمینه تخلف داشتند اما به خاطر تخلف یکی دو شرکت، کل صنف را نمیتوان تنبیه کرد. ما به وعده دولت اعتماد کردهایم و وقتی دولت به قول خودش عمل نکند، دیگر چه انتظاری از بخش خصوصی دارد؟ نتیجه این وضعیت، کمبود کالا و گرانی خواهد بود.
پرویزی: طلبکاران خارجی در دفاتر ما نشستهاند
علیرضا پرویزی، عضو انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: بخش زیادی از واردکنندگان بابت عرضههای سال ۱۴۰۳ تاکنون ارز دریافت نکردهاند. طلبکاران خارجی به دلیل تأخیرهای طولانی حتی به دفاتر شرکتها مراجعه میکنند، آبرو و اعتبار تجاری ما به خطر افتاده است.
وی با اشاره به مراجعات بینتیجه به مسئولان گفت: در یک سال گذشته، هیچ جلسه مستقیمی با وزیر برگزار نشده است. واردکنندگان خواستار ملاقات مستقیم با وزیر هستند اما حتی اجازه ورود هم داده نمیشود. این بلاتکلیفی، بازار را به سمت تورم بیشتر میبرد.
آذرشکیب: بعد از ۱۱ ماه وعده، دیگر کسی ثبت سفارش نمیکند
مرتضی آذرشکیب، واردکننده برنج، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه از معوقات ارزی ما میگذرد. از بهمن ماه سال گذشته ارز شرکت ما بلاتکلیف مانده است. هر بار فقط وعده میدهند؛ میگویند حل میشود اما هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: این وضعیت باعث شده اعتبار فعالان این حوزه به شدت آسیب ببیند. امروز دیگر تقریباً هیچ واردکنندهای حاضر نیست ثبت سفارش جدید انجام دهد. بسیاری از ما گفتهایم ارز نمیخواهیم؛ فقط اجازه دهید آزاد کار کنیم.
آذرشکیب تأکید کرد: اکنون واردات به سمت ارز آزاد رفته و نتیجه آن را مردم در بازار لمس میکنند؛ کمبود کالا، بیثباتی قیمت و افزایش هزینهها کاملاً مشهود است.
زنگ خطر جدی به صدا در آمد
آنچه در تجمع اخیر واردکنندگان برنج مقابل وزارت جهاد کشاورزی رخ داد میتواند یک زنگ خطر جدی باشد. تأخیر طولانیمدت در تخصیص ارز، بلاتکلیفی محمولهها و نبود پاسخی شفاف از سوی نهادهای مسئول، نهتنها فعالان این حوزه را تا مرز توقف فعالیت پیش برده، بلکه خطری جدی برای ثبات بازار کالاهای اساسی محسوب میشود.
ادامه این روند میتواند به کاهش جدی واردات، تشدید کمبود کالاهای اساسی، افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر معیشت و سفره مردم منجر شود. واردکنندگان تأکید دارند که مطالبه اصلی آنها نه امتیاز ویژه، بلکه شفافیت، ثبات تصمیمگیری و پایبندی دولت به تعهدات است؛ موضوعی که در صورت بیتوجهی، تبعات آن مستقیماً متوجه بازار و مصرفکنندگان خواهد بود.