خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز رسیدگی فوری به پرونده تلفن‌های همراه مسدودشده دارای گارانتی معتبر

آغاز رسیدگی فوری به پرونده تلفن‌های همراه مسدودشده دارای گارانتی معتبر
کد خبر : 1725659
لینک کوتاه کپی شد.

در پی انتشار دستورالعمل جدید برای ساماندهی وضعیت تلفن‌های همراه مسدودشده با وجود رجیستری قانونی، روند رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان از طریق اتحادیه صنفی و با هماهنگی اتاق اصناف ایران وارد مرحله اجرایی شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس متنی که از سوی نایب‌رئیس اتحادیه موبایل و صوت و تصویر برای واحدهای صنفی منتشر شده، فروشندگان موظف شده‌اند نسبت به جمع‌آوری و ارسال مدارک مربوط به تلفن‌های همراهی که با وجود گارانتی معتبر و ثبت رجیستری، پیامک مسدودی دریافت کرده‌اند، اقدام کنند.

در این متن آمده است که اتحادیه پس از بررسی اصالت مدارک در محل، پرونده‌ها را به صورت متمرکز برای پیگیری به اتاق اصناف ایران ارسال خواهد کرد. همچنین تأکید شده است که روند رسیدگی به این موضوع صرفاً از مسیر اتحادیه انجام می‌شود و واحدهای صنفی اجازه ارجاع مستقیم مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف تهران را ندارند.

بر اساس این دستورالعمل، مدارک موردنیاز باید در قالب یک فایل PDF تجمیع شود که شامل تصویر واضح دستگاه و جعبه با درج کامل کد IMEI، تصویر کارت ملی مالک، کارت گارانتی معتبر، جواز کسب فروشنده، فاکتور رسمی خرید و درخواست کتبی رفع مسدودی است.

این متن همچنین بر لزوم شفاف بودن تصاویر، عدم وجود هرگونه دست‌کاری یا قلم‌خوردگی در مدارک و مسئولیت واحدهای صنفی در راستی‌آزمایی صحت اطلاعات پیش از ارسال تأکید کرده است.

در پایان این ابلاغیه آمده است که با همکاری منسجم واحدهای صنفی، امکان تسریع در رسیدگی به مشکلات مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران فراهم خواهد شد.

آغاز رسیدگی فوری به پرونده تلفن‌های همراه مسدودشده دارای گارانتی معتبر

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری