بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده و اسناد قضایی، قوه قضاییه با صدور حکم قطعی، گام بلندی در بازگرداندن اموال و دارایی‌های بانک ایران ‌زمین برداشته است. این اقدام در چارچوب پیگیری‌های جدی و قابل تقدیر رییس قوه قضائیه درباره پرونده‌های اقتصادی و در جهت احقاق حقوق این نهاد مالی صورت گرفته است.

طبق دادنامه شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه جرایم اقتصادی)، مالکیت ۳۰ پلاک از پروژه خیام و ۲ پلاک از اراضی رباط سفید به صورت رسمی به نام بانک ایران‌ زمین انتقال یافت.

۲۳ پلاک دیگر از پروژه خیام نیز به نام شرکت تابعه بانک، پیشگامان گستر رایمند، ثبت قطعی شد.

این اقدام در ادامه شفاف ‌سازی‌های قبلی و بر اساس پیگیری‌های قضایی صورت گرفته و نشان از عزم نهادهای قضایی برای بازگرداندن دارایی‌های قابل استرداد به شبکه بانکی کشور دارد.

نقش محوری قوه قضاییه:

این انتقال مالکیت که پیرو حکم قطعی مقام قضائی انجام شده، نماد عینی اقدام عملی قوه قضاییه در احیای حقوق بانک‌ها و سرمایه‌های ملی است. گزارش‌ها حاکی است روند کارشناسی و ارزیابی دقیق این اموال همچنان تحت نظارت مستقیم مراجع قضایی ادامه دارد.

به نظر می‌رسد این روند بازگشت اموال، آغازی بر بازیابی دارایی‌های بانک ایران زمین باشد و می‌تواند تأثیری مثبت بر ثبات و شفافیت ترازنامه این بانک داشته باشد. ادامه این روند قضایی، پیامی قوی به فعالان اقتصادی و سپرده گذاران این بانک درباره حفاظت از حقوق مالکیت و مقابله با فساد اقتصادی ارسال می‌کند.

