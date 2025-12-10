خبرگزاری کار ایران
از بحران تب برفکی عبور کردیم
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: با واکسیناسیون سریع جلوی فاجعه تب برفکی گرفته شد و در برخی استان‌ها به رغم جمعیت بالای دام سنگین، تنها یک‌ کانون بیماری گزارش شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور با بیان اینکه  ویروس تب برفکی در مدت کوتاهی تلاش کرد تا گسترش پیدا کند، گفت: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که اگر واکسن به موقع نمی‌رسید یا اقدامات بهداشتی اجرا نمی‌شد و همراهی دامداران نبود، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون رأس می‌رسید.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون سه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شد که ۲۵ برابر کرونا سرعت انتشار دارد و در محیط‌های دامداری، مانند مجتمع‌هایی که ده ها واحد در کنار هم قرار دارند، کنترل آن کاری بسیار دشوار است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: تهیه و تأمین واکسن به سادگی امکان‌پذیر نیست و سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در این خصوص با همه توان وارد شدند که در نهایت این امر منجر به تهیه و سفارش ۸ میلیون دوز واکسن شد، هرچند تزریق ۸ میلیون دوز واکسن زمان‌بر است و به سادگی امکان‌پذیر نیست.

