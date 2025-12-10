از بحران تب برفکی عبور کردیم

به گزارش ایلنا، علیرضا رفیعی‌پور با بیان اینکه ویروس تب برفکی در مدت کوتاهی تلاش کرد تا گسترش پیدا کند، گفت: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که اگر واکسن به موقع نمی‌رسید یا اقدامات بهداشتی اجرا نمی‌شد و همراهی دامداران نبود، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون رأس می‌رسید.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون سه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شد که ۲۵ برابر کرونا سرعت انتشار دارد و در محیط‌های دامداری، مانند مجتمع‌هایی که ده ها واحد در کنار هم قرار دارند، کنترل آن کاری بسیار دشوار است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: تهیه و تأمین واکسن به سادگی امکان‌پذیر نیست و سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در این خصوص با همه توان وارد شدند که در نهایت این امر منجر به تهیه و سفارش ۸ میلیون دوز واکسن شد، هرچند تزریق ۸ میلیون دوز واکسن زمان‌بر است و به سادگی امکان‌پذیر نیست.

