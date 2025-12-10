محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که اثر دلار ١٢۶ هزار تومانی در تورم چه ماهی از فصل زمستان دیده می‌شود و این روند افزایش نرخ دلار چه میزان منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود، اظهار داشت: باید توجه داشت که کالاهای اساسی مردم و همچنین ملزومات تولیدی بر اساس نرخ ارز بازار تامین نمی‌شود، بلکه با نرخ دلار مرکز مبادله یا نرخ ارز تالار اول یا تالار دوم و همچنین ارز ترجیحی ٢٨هزار و ۵٠٠ تومان تهیه می‌شود، بنابراین نمی‌تواند افزایش نرخ دلار بر تورم کالای اساسی اثرگذار باشد.

وی در پاسخ به سوال که اگر اینطور است پس چرا امروز گوشت قرمز با قیمت هر کیلو یک میلیون تومان در بازار به دست می‌رسد؟ گفت: متاسفانه بخشی از این موضوع به این برمی‌گردد که تنظیم بازار به درستی انجام نمی‌شود وگرنه ارز تمام این کالاها در تالار اول مرکز مبادله تامین می‌شود. بخشی دیگر هم به موضوع انتظارات برمی‌گردد که اثرگذار است و هم تولید کننده و هم فعال اقتصادی و هم فروشنده و هم مصرف کننده براساس انتظارات آینده برای افزایش نرخ قیمت‌ها رفتار می‌کنند از این رو هم تقاضا افزایش پیدا می‌کند و فروشنده هم ممکن است کالای خود را با قیمت بالاتری به فروش برساند.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: به همین دلایل است که هدف‌گذاری تورمی نداریم چراکه می‌دانیم پدیده‌های اقتصادی اثرگذار هستند.

به گزارش ایلنا چند روز گذشته بانک مرکزی پس از ٣ سال نرخ تورم را اعلام کرد و براساس این گزارش نرخ تورم کشور در بازه زمانی فروردین ماه تا پایان آبان سال جاری ، ۴١ درصد اعلام شد.

