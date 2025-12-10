مدیرکل "هتل بزرگ کوروش کیش" در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
استقبال چشمگیر مسافران از "هتل بزرگ کوروش کیش" پس از جنگ
نرخ اشغال ۹۰ درصدی هتل و نقش مؤثر بستههای حمایتی در رونق گردشگری
مدیرکل هتل بزرگ کوروش کیش با اشاره به بازگشایی این هتل ۲۵ روز پس از پایان جنگ، از استقبال گسترده مسافران خبر داد و گفت: میانگین ضریب اشغال هتلهای این مجموعه پس از جنگ به حدود ۹۰ درصد رسید و بستههای تشویقی نیز نقش مهمی در بازگشت رونق به صنعت گردشگری کیش داشته است.
مرضیه مهدیزاده، مدیرکل "هتل بزرگ کوروش کیش"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص استقبال خوب مسافرین از این مجموعه اظهار کرد: پس از پایان جنگ، حدود ۲۵ روز طول کشید تا بتوانیم فعالیت هتل را از سر بگیریم. ابتدا هتل ویدا را راهاندازی کردیم و زمانی که با افزایش تقاضا مواجه شدیم، هتل کوروش نیز به مدار خدمترسانی بازگشت.
وی افزود: در روزهای ابتدایی، به دلیل شرایط خاص، پیشبینی میزان اشغال ممکن نبود اما با ارائه تخفیفهای ویژه از سوی هلدینگ، با استقبال کمنظیر مسافران روبهرو شدیم و روند صعودی اشغال اتاقها ادامهدار شد.
ضریب اشغال ۹۰ درصدی هتلها پس از بحران
مدیرکل هتل بزرگ کوروش کیش با اشاره به آمارهای ثبت شده در ماههای اخیر تصریح کرد: به صورت میانگین، پس از بازگشایی، ضریب اشغال هتلهای ما به حدود ۹۰ درصد رسیده است که این عدد نشاندهنده اعتماد و استقبال بالای گردشگران از خدمات مجموعه است.
مهدیزاده درباره تأثیر مدیریت جدید منطقه آزاد کیش بیان کرد: در هفت سال فعالیت در جزیره کیش، آقای کبیری فعالترین مدیرعاملی بودهاند که شاهد حضورشان بودهام. برگزاری رویدادها، همایشها، جشنوارهها، نمایشگاهها و اجرای طرحهایی مانند «بلو کارت» و اعطای تسهیلات به خانوادهها، نقش بسزایی در افزایش سفر به کیش داشته است.
وی افزود: این تسهیلات به خانوادههای سه تا چهار نفره کمک کرد تا بخشی از هزینه اقامت و سفر خود را پوشش دهند و همین موضوع موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای اقامت در هتلها شد.
هتل پنجستاره واقعی با امکانات کامل
مدیرکل هتل بزرگ کوروش کیش با اشاره به ظرفیتها و ویژگیهای این هتل گفت: هتل کوروش یک هتل پنجستاره واقعی است که از سال ۱۳۹۸ فعالیت دارد، این هتل دارای ۱۶ طبقه و حدود ۱۹۸ اتاق با چشمانداز دریا و جزیره است و انواع اتاقهای دو و سه تخته و سوئیتهای یکخوابه و دوخوابه را در اختیار مهمانان قرار میدهد.
وی با تأکید بر رویکرد خدماتمحور مجموعه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که مهمانان، هتل کوروش را مانند خانه خود بدانند، ارتقاء کیفیت غذا، بهبود خدمات صبحانه، فراهمسازی آسایش اتاقها و افزایش سطح رضایت، از اولویتهای دائمی ماست تا بتوانیم مهمانان وفادار و تکراری بیشتری داشته باشیم.
نقش کلیدی رهبری مجموعه در کیفیت خدمات
مهدیزاده در ادامه با اشاره به نقش مدیران ارشد هلدینگ اظهار کرد: نگاه مدیریتی آقای همدانی و خانم فاتحی نقش بسیار مهمی در موفقیت این مجموعه دارد. از نگاه من، آقای همدانی از برجستهترین مدیرانی هستند که در طول ۳۰ سال فعالیت حرفهای در حوزه گردشگری با ایشان همکاری داشتهام.
وی اضافه کرد: حقوق پرسنل بهموقع پرداخت میشود، خوابگاههای کارکنان با استانداردهای مناسب اداره میشود و امکانات رفاهی پرسنل در سطح مطلوبی قرار دارد که همین موضوع، انگیزه و کیفیت کار مجموعه را افزایش داده است.
آمادگی کامل برای نوروز و فصل پیک سفر
مدیرکل هتل بزرگ کوروش کیش درباره برنامههای آینده گفت: از ماههای ابتدایی پاییز، جلسات تخصصی برای آمادگی ایام نوروز و فصل اوج سفر آغاز شده است. تیم فنی و مهندسی به صورت مستمر در حال بررسی تأسیسات، تجهیزات، منسوجات، ظروف و زیرساختهای هتل هستند تا خدمات در بهترین سطح ممکن ارائه شود.
وی با اشاره به انعطافپذیری در زمان تحویل اتاقها گفت: در صورت نبود رزرو جدید، امکان تمدید اقامت برای پروازهای دیرهنگام فراهم میشود. همچنین اگر اتاق زودتر آماده شود، مهمانان قبل از ساعت رسمی تحویل، اتاق خود را دریافت میکنند.
خدمات رفاهی برای مسافران منتظر پرواز
مهدیزاده افزود: مهمانانی که زمان انتظار تا پرواز دارند میتوانند از امکاناتی مانند کافیشاپ، رستوران، سالن صبحانه، سالن ورزشی، استخر و سونا به صورت رایگان استفاده کنند تا زمان انتظار خود را با آسایش بیشتری سپری کنند.
وی بزرگترین چالش صنعت هتلداری در کیش را کمبود نیروی انسانی متخصص عنوان کرد و گفت: جابه جایی آسان نیروها میان هتلها باعث بیثباتی در سیستم کاری شده است. به اعتقاد ما باید سامانهای قانونی برای ثبت و مدیریت وضعیت شغلی نیروها ایجاد شود تا این جابجاییها قانونمند شود.
مدیرکل هتل کوروش کیش خاطرنشان کرد: نظر میهمانان برای ما بسیار مهم است. در طول اقامت پیامکهای نظرسنجی ارسال میشود، فرمهای ارزیابی در اختیار میهمانان قرار میگیرد و پس از سفر نیز از طریق تماس تلفنی بازخوردها ثبت و بررسی میشود.