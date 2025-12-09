خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، یک زن مدیر عامل توسعه میدان نفتی شد

برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، یک زن مدیر عامل توسعه میدان نفتی شد
کد خبر : 1725019
لینک کوتاه کپی شد.

معاون منابع انسانی اهداف گفت: درخواست من از بانوان گروه سرمایه گذاری اهداف این ‌است که خودشان برای ارتقا جایگاه بانوان‌، مطالبه‌گری کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اهداف، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی این گروه و رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهرآیندگان، در مراسم بزرگداشت مقام زن و روز مادر ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: امروز شاهد بستری متفاوت برای بهره مندی از ظرفیت بانوان در مجموعه اهداف هستیم و توجه ویژه ایشان به توانمندی بانوان از دغدغه های مهم مدیرعامل گروه  است.

 وی ادامه داد: در بحث ساماندهی نیروی انسانی و توزیع فرصت‌های شغلی برابر‌، یکی از دغدغه‌های اصلی ما بانوان بودند و از این رو در کوتاه مدت پس از استقرار مدیریت جدید در اهداف، در این باره بررسی‌های زیادی انجام شد.

معاون منابع انسانی اهداف تاکید کرد: درخواست من از بانوان گروه سرمایه گذاری اهداف این ‌است که خودشان برای ارتقا جایگاه بانوان‌، مطالبه‌گری کنند. باید بپذیریم که شرایط اجتماعی کشورمان متفاوت است و اگر قرار باشد اقدامی برای ارتقای جایگاه بانوان انجام شود، بانوان باید توانمندی‌ خود را اثبات کنند و تلاش بیشتری داشته باشند و نیز باید برای ارتقای جایگاه خود مطالبه‌گری کنند و البته ما هم وظیفه حمایت‌ داریم.

خراسانی با اشاره به نقش زنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد: در کمیته انتصابات تصمیم گرفتیم برای اولین بار در صنعت نفت ایران، مدیریت توسعه یک میدان نفتی را به یک بانو بسپاریم که هر چند کار سختی بود اما این اقدام و تصمیم با حمایت آقای عبوری، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف به ثمر رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری