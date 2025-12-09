برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، یک زن مدیر عامل توسعه میدان نفتی شد
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی اهداف، حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی این گروه و رییس هیات مدیره گروه توسعه مالی مهرآیندگان، در مراسم بزرگداشت مقام زن و روز مادر ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: امروز شاهد بستری متفاوت برای بهره مندی از ظرفیت بانوان در مجموعه اهداف هستیم و توجه ویژه ایشان به توانمندی بانوان از دغدغه های مهم مدیرعامل گروه است.
وی ادامه داد: در بحث ساماندهی نیروی انسانی و توزیع فرصتهای شغلی برابر، یکی از دغدغههای اصلی ما بانوان بودند و از این رو در کوتاه مدت پس از استقرار مدیریت جدید در اهداف، در این باره بررسیهای زیادی انجام شد.
معاون منابع انسانی اهداف تاکید کرد: درخواست من از بانوان گروه سرمایه گذاری اهداف این است که خودشان برای ارتقا جایگاه بانوان، مطالبهگری کنند. باید بپذیریم که شرایط اجتماعی کشورمان متفاوت است و اگر قرار باشد اقدامی برای ارتقای جایگاه بانوان انجام شود، بانوان باید توانمندی خود را اثبات کنند و تلاش بیشتری داشته باشند و نیز باید برای ارتقای جایگاه خود مطالبهگری کنند و البته ما هم وظیفه حمایت داریم.
خراسانی با اشاره به نقش زنان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاکید کرد: در کمیته انتصابات تصمیم گرفتیم برای اولین بار در صنعت نفت ایران، مدیریت توسعه یک میدان نفتی را به یک بانو بسپاریم که هر چند کار سختی بود اما این اقدام و تصمیم با حمایت آقای عبوری، مدیر عامل گروه سرمایهگذاری اهداف به ثمر رسید.