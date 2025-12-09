خبرگزاری کار ایران
معاون رییس‌جمهور:

اعلام آمار سهم زنان در پست‌های مدیریتی در دولت چهاردهم
معاون رییس جمهور گفت: زمانی که پیشنهاد ما این بود که زنان سهم ٣٠ درصدی در مدیریت داشته باشند، نظر رییس جمهور کشورمان بر این بود که این میزان استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان باید به ۵٠ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، زهرا بهروز آذر ، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم تجلیل از حکمرانان با اشاره به توجه دولت چهاردهم به جایگاه زنان اظهار داشت: در دولت چهاردهم بیشترین حکم مدیریت برای زنان را رییس جمهور صادر کرده و  با حکم آقای پزشکیان ٢١ خانم در دولت پست مدیریتی دارند و همچنین در حال حاضر ۴ نفر خانم در هیات دولت حضور دارند . 

وی با بیان اینکه تاکید رییس جمهور برای استفاده از ظرفیت و توانمندی زنان است، ادامه داد: زمانی که پیشنهاد ما این بود که زنان سهم ٣٠ درصدی در مدیریت داشته باشند، نظر رییس جمهور کشورمان بر این بود که این میزان استفاده از ظرفیت و توانمندی بانوان باید به ۵٠ درصد برسد. 

معاون رییس جمهور با اشاره به سهم زنان در کرسی دانشگاه، گفت: در حال حاضر ۶٠ درصد ورودی دانشگاه‌ها دختران هستند و ٧٠ درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند.

بهروز آذر افزود: همچنین در حال حاضر  ٢٣ نفر فرماندار زن داریم و اولین حکم فرماندار در دولت چهاردهم برای یک خانم اهل سنت صادر شد. همچنین ٨٧ نفر بخشدار زن مشغول به کارند و ١۶ نفر از شهرداران کشور ، زن هستند و د١۶ نفر معاون وزیر زن داریم و ۶۵ نفر از روسای سازمان ها از زنان کشورمان هستند. 

معاون رییس جمهور گفت: ٢۵٠٠ انتصابات دولت چهاردهم برای زنان بوده و تنها در وزارت کشور ٧٢ مدیر کل زت مشغول هستند و ٧۴ دهیار زن داریم.

وی تاکید کرد: مدیران زن باید بتوانند صدای همه زنان را بشوند چه آنهایی که  رای دادند و چه آنهایی که رای ندادند چه آنهایی که شبیه ما هستند چه آنهایی که شبیه به ما نیستند. نباید درباره طرح مسائل زنان خجالت بکشیم و نباید این خواسته‌های و مسائل مربوط به زنان را سانسور کنیم یا در طرح این حقوق طبیعی لکنت داشته باشیم.

معاون رییس جمهور در امور زنان ادامه داد: درخواست من از زنان این است که نگرش جنسیتی را  سازمان‌ها توسعه دهند چراکه رفتار زنان و مردان در حل یک مسأله متفاوت است و باید به این موضوع توجه داشته باشیم . 

 

