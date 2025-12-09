گام بلند «وبصادر» به سمت ایستگاه نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران انتشار گزارش‌های حسابرسی‌ شده بانک صادرات ایران که با مهر تایید سازمان حسابرسی کشور همراه شده، نشان می‌دهد «وبصادر» نه‌ تنها در مسیر افزایش نسبت کفایت سرمایه گام‌های بلندتری برداشته، بلکه توانسته ترازنامه، جریان‌های نقدی و ترکیب دارایی‌های خود را نیز در جهتی مثبت و سازنده بازآرایی کند؛ مسیری که در نهایت می‌تواند بانک را به «ایستگاه استاندارد ۸ درصدی» کفایت سرمایه در سال آینده نزدیک کند.

پرش کم‌سابقه سرمایه نظارتی وبصادر

محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در ماه‌های اخیر بارها بر این نکته تأکید کرده که «بازسازی ساختار سرمایه» مأموریت اصلی مدیریت فعلی است. ارقام نیز این روایت را تأیید می‌کنند. سرمایه نظارتی بانک طی دو سال گذشته با رشدی حیرت‌انگیز (بیش از ۱۹۲۴ درصد) از منفی ۱۴ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. نتیجه این جهش، خروج از وضعیت منفی و ثبت رشد ۹۶۷ درصدی نسبت کفایت سرمایه بوده که بانک را از منفی ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رساند.

در نیمه نخست امسال نیز نسبت کفایت سرمایه با رشد ۵۰ درصدی از ۲ به ۳ درصد ارتقا یافته؛ رقمی که هنوز فاصله محسوسی تا استانداردهای بین‌المللی و حتی هدف ۸ درصدی دارد، اما نشانه مسیر رو به جلویی است که بانک صادرات در آن قرار گرفته است.

سیفی در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش سرمایه «وبصادر» تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نیمه دوم امسال خبر داده؛ اقدامی که به گفته او «بانک صادرات ایران را به بانک جامع تبدیل خواهد کرد» و زمینه را برای رسیدن به نسبت کفایت سرمایه بالای ۵ درصد تا پایان سال و حرکت به سمت ۸ درصد در سال آینده فراهم می‌کند.

موتور اصلی بهبود سودآوری

تصویر درآمدی بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان از جهش قابل توجه دارد. مجموع درآمدهای عملیاتی بانک با رشد ۵۷ درصدی به ۸۰۳ هزار میلیارد ریال رسیده؛ رقمی که در کنار افزایش سود خالص، گواهی بر قدرتمندتر شدن موتور درآمدزایی بانک است. درآمد تسهیلات اعطایی که ستون اصلی درآمدهای بانکی است، در نیمه نخست امسال ۴۴ درصد رشد داشته و به ۶۶۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رشد ۱۹۷۴ درصدی درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز یک رکورد کم‌سابقه است، علاوه بر اینکه افزایش سود سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بدهی نیز سیگنالی از افزایش کارایی پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک به شمار می‌رود.

با وجود رشد هزینه سود سپرده‌ها وبصادر به میزان ۷۳ درصد، کنترل هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به بهبود حاشیه سود عملیاتی بانک کمک کرده که باعث شده سود خالص نیز با رشد ۹ درصدی به ۸.۵ هزار میلیارد ریال رسیده و سود هر سهم بانک از به ۱۲ ریال برسد.

تقویت نقدینگی و افزایش سپرده‌ها بانک صادرات ایران

ترازنامه بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال جاری، تصویر یک بانک در حال توسعه را نشان می‌دهد. جمع دارایی‌ها با رشد ۱۶ درصدی به ۱۸,۹۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت عملیاتی بانک است. افزون بر اینکه موجودی نقد بانک با جهشی ۹۴ درصدی 2 برابر شده و به ۲,۳۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رشدی که بهبود واضحی در قدرت نقدشوندگی و پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران به بخش غیردولتی ۸ درصد رشد داشته و نشان از جهت‌گیری بانک برای تقویت پرتفوی اعتباری دارد. در مقابل، افزایش ۱۳۶ درصدی دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش نشان‌دهنده تلاش بانک برای آزادسازی دارایی‌های راکد است.

در بخش بدهی‌ها هم سپرده‌های مشتریان بانک صادرات ایران به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین مالی بانک با رشد چشمگیر ۲۴ درصدی همراه شده و این رشد در کنار افزایش سپرده‌های غیرهزینه‌زا می‌تواند هزینه تمام‌شده پول را در دوره‌های آتی کاهش دهد.

جریان مثبت نقدی؛ نقطه روشن عملکرد بانک

گزارش صورت جریان‌های نقدی بانک صادرات ایران روشن‌ترین نقطه نیمه نخست سال ۱۴۰۴ است چرا که نقد حاصل از عملیات با جهشی بی‌سابقه، از ۸۲ هزار میلیارد ریال به 10105 هزار میلیارد ریال رسیده که رشدی ۱۲۴۷ درصدی را ثبت کرده که این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر توان عملیاتی بانک در خلق نقدینگی است.

همچنان که جریان نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز از منفی ۱۰ هزار میلیارد ریال به 25 هزار و 729 میلیارد ریال رسیده؛ رشدی که با فروش دارایی‌های غیر بانکی و واگذاری‌هایی به ارزش بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال محقق شده است. نتیجه اینکه جریان‌های نقدی باعث شده موجودی نقد پایان دوره بانک با رشد ۲۱۹۰ درصدی به 2305 هزار میلیارد ریال برسد؛ رقمی که بیانگر قدرت نقدینگی کم‌سابقه بانک صادرات در سال‌های اخیر است.

تسهیلات‌دهی و سپرده‌ها؛ موتور رشد پایدار

گزارش تفسیری مدیریت نیز بر روند افزایشی مانده تسهیلات و سپرده‌ها تأکید دارد. تسهیلات اعطایی بانک از ۹,۶۸۳ هزار میلیارد ریال به ۱۰,۳۴۵ هزار میلیارد ریال رسیده که بخش عمده آن به تسهیلات غیردولتی تعلق دارد. البته ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول نیز در سطح ۸۸۳ هزار میلیارد ریال نگهداری شده تا پوشش مناسب ریسک حفظ شود.

در حوزه سپرده‌ها نیز افزایش مانده سپرده‌های بلندمدت از 3301 به 4854 هزار میلیارد ریال نشان‌دهنده تقویت منابع پایدار بانک است به گونه‌ای که رشد ۴,۳۲۶ هزار میلیارد ریالی سپرده‌های غیرهزینه‌زا نیز امتیازی مهم برای کاهش هزینه پول محسوب می‌شود.

افق روشن‌تر بانک صادرات ایران از نیمه دوم سال

بررسی مجموعه صورت‌های مالی، جریان‌های نقدی و گزارش تفسیری مدیریت نشان می‌دهد بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ موفق شده به شکلی هم‌زمان در چند جبهه شامل افزایش نسبت کفایت سرمایه، تقویت منابع نقدی، رشد درآمدهای عملیاتی، بهبود کیفیت دارایی‌ها، کنترل هزینه‌های پرریسک و افزایش سپرده‌ها حرکت رو به جلو بانک را نمایان می‌سازد.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه افزایش سرمایه و ادامه اصلاح ساختار مالی، حرکت بانک به سمت کفایت سرمایه ۸ درصدی بیش از هر زمان دیگری قابل تحقق به نظر می‌رسد. مسیری که اگر با ثبات سیاست‌های اقتصادی همراه شود، می‌تواند «وبصادر» را وارد فاز تازه‌ای از نشاط عملیاتی و پایداری مالی کند؛ فازی که سال‌هاست سهام‌داران و فعالان بازار منتظر آن هستند.

