به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک کشاورزی، بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ بیانگر رشد 34.5 درصدی مانده سپرده ها و ثبت بالاترین نرخ رشد سپرده ها طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ است؛ این رشد نسبت به سال قبل ۸۴/۹ واحد درصد و نسبت به میانگین دوره ۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد مجموع سپرده‌های ریالی بانک ۱۴/۲ واحد درصد بیش از عملکرد شبکه بانکی بوده است؛ همچنین در شاخص رشد سایر سپرده‌ها نیز که عمدتاً شامل فروش ابزارهای تعهدی است، عملکرد بانک فراتر از شبکه بانکی ثبت شده که این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از اثربخشی سیاست فروش ابزارهای تعهدی در بانک ارزیابی می شود.

در این مقطع، رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک نیز 22.5 واحد درصد بیشتر از عملکرد شبکه بانکی بوده است که با توجه به نرخ سود ۵ درصدی این سپرده‌ها، این دستاورد به کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک و ارزان‌سازی سبد منابع کمک کرده است. مهم‌ترین عامل رشد این بخش، طراحی سپرده‌های کوتاه‌مدت در قالب محصولات رقابتی از جمله طرح «احسان» بوده است.

این گزارش می افزاید: در حوزه سپرده‌های ارزی، بانک کشاورزی با رشد ۲۹۸ درصدی، عملکردی بسیار موفق‌تر از رشد ۱۴۷ درصدی شبکه بانکی داشته و ۱۵۱ واحد درصد رشد بالاتر را ثبت کرده است.

از سوی دیگر، سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت (جاری، قرض‌الحسنه و کوتاه‌مدت) در سال ۱۴۰۳ از ۶۰ به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۲ واحد درصد و نسبت به میانگین دوره ۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شایان ذکر است، رشد 1.7 درصدی تعداد مشتریان، رشد 2.9 درصدی تعداد سپرده‌ها و رشد چشمگیر ۴۳۸ درصدی افتتاح حساب غیرحضوری در گزارش مالی 1403 بانک کشاورزی، از دیگر نشانه های تقویت زیرساخت‌های خدمات دیجیتال این بانک است.

انتهای پیام/