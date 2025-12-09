به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، زهرا بهروز آذر، معاون رییس جمهور در حاشیه مراسم تجلیل از حکمرانان زن درباره سیاست دولت درباره طرح ١۴ سکه برای مهریه اظهار داشت: نگرانی زنان کشور درباره این طرح مجلس بسیار به حق است. متاسفانه این طرح مجلس بوده و لایحه‌ای که از سوی دولت تهیه می‌شود دارای پشتوانه کار کارشناسی است اما طرح ممکن است با پیشنهاد یک نماینده یا تعدادی از نمایندگان مطرح شود و متاسفانه این موضوع درباره مهریه یک طرح است.

وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه وقتی این طرح در مجلس مطرح شد و از همان زمان جلسات متعددی در این باره برگزار شد و پس از آن برای ما مسجل شد که مجلس در یک مقطع از کلیت این طرح خارج شده‌است.

معاون رییس جمهوری با اشاره به ایرادات این طرح تاکید کرد: دو ایراد اصلی به این طرح وارد بود؛ یکی اینکه موضوع نباید در محکومیت‌های مالی بیاید و ایراد دوم این بود که مسئله مهریه یکی از اضلاء مهم نظام حقوقی خانواده است و ما نمی‌توانیم این ضلع را بدون اصلاح یا تغییر سایر اضلاع تغییر بدهیم. ما باید همه این اضلاﯨ را به صورت متوازن بدانیم و اگر میخواهیم نظام مهریه را اصلاح بکنیم باید با مسئله حضانت، مسئله حق طلاق و سایر مسائلی که زنان و مردان در پیوند مشترک و قراردادی که بین خودشان عقد می کنند، ورود داشته باشیم و آن موضوعات را هم اصلاح کنیم.

بهروز آذر گفت: نقد دیگر هم این بود مهریه، توافقی بین زنان و مردان و. احوال شخصی آنان محسوب می‌شود و اصلاً نباید به این موضوع وارد شویم.

وی ادامه داد: در یک مقطعی کلیات است طرح حذف شد و کلیاتی که رای آورد مربوط به این موضوع نبود اما متاسفانه وقتی که ما در دیدار مقام معظم رهبری بودیم و متوجه شدیم در مجلس دوباره این پیشنهاد را مطرح کرده و در بی اطلاعی ما این پیشنهاد در مجلس به تصویب رسیده‌است. اما دولت حتما کمک می‌کند تا اصلاحاتی در این طرح صورت بگیرد و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت کمک می گیرم. ما اطلاعات شواهدی از رنج‌هایی که زنان از این طرح می‌بینند را در اختیار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت می‌گذاریم.

