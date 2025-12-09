خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سامانه اینترنتی خوداظهاری چندخودروئی‌ها آغاز به کار کرد

سامانه اینترنتی خوداظهاری چندخودروئی‌ها آغاز به کار کرد
کد خبر : 1724880
لینک کوتاه کپی شد.

متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.

به گزارش ایلنا از پالایش و پخش فراورده های نفتی، سامانه اینترنتی خوداظهاری چندخودروئی‌ها به نشانی  FCS.NIOPDC.IR از (https://fcs.niopdc.ir/) ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه به منظور ثبت‌نام مالکان چندخودرو در دسترس عموم قرار گرفت.

متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است طبق اطلاعیه شماره ۲ (https://niordc.ir/s/xT) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تعریف چندخودرویی صرفا شامل خودروهای سواری شخصی شده و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی مشمول تعریف گروه چندخودرویی قرار نمی‌گیرد.

در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد، به عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری