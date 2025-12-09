به گزارش ایلنا از پالایش و پخش فراورده های نفتی، سامانه اینترنتی خوداظهاری چندخودروئی‌ها به نشانی FCS.NIOPDC.IR از (https://fcs.niopdc.ir/) ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه به منظور ثبت‌نام مالکان چندخودرو در دسترس عموم قرار گرفت.

متقاضیان با ورود به سامانه ابتدا با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد سامانه شده و سپس با وارد کردن سریال برگ سبز خودرو (سند مالکیت) و پلاک خودرو، نسبت به تعریف خودروهای خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است طبق اطلاعیه شماره ۲ (https://niordc.ir/s/xT) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تعریف چندخودرویی صرفا شامل خودروهای سواری شخصی شده و سایر وسایل نقلیه موتوری یک شخص اعم از موتورسیکلت یا خودروهای عمومی متعلق به اشخاص حقیقی مشمول تعریف گروه چندخودرویی قرار نمی‌گیرد.

در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی شده توسط شرکت ملی پخش اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماهه گذشته باشد، به عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال خواهد شد.

