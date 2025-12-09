خبرگزاری کار ایران
ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است

وزیر نفت ایران با تأکید بر اینکه ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه نفت و گاز است، گفت: برای همکاری با کشورهای دوست سبدی از قراردادها را طراحی کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد با آندری کوزنیتسوف، وزیر صنایع بلاروس دیدار کرد. در این دیدار توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی، صنعت و پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های همکاری مناسب دو کشور در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه انرژی گفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز است و ما برای اینکه کشورهای دوست بتوانند از این فرصت استفاده کنند، سبدی از قراردادها، به‌خصوص در بالادست را طراحی و آماده کرده‌ایم که قابلیت ایجاد یک فرصت برد - برد را برای دو طرف دارد.

آندری کوزنیتسوف، وزیر صنایع بلاروس نیز در این دیدار با تأکید بر پیگیری همکاری‌های قبلی دو کشور با اشاره به اینکه این سفر نخستین سفر وی به ایران است و احساس خوبی دارد، گفت: آماده‌ایم در همه حوزه‌ها به‌خصوص پتروشیمی و صادرات محصولات و کاتالیست به بلاروس همکاری‌ها را توسعه دهیم.

