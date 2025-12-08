مدیر عامل شرکت توانیر:
۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق شناسایی کردیم
مدیر عامل شرکت توانیر گفت: ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز معادل ۲۵۰۰ مگاوات شناسایی شد که از این تعداد ۶۵ هزار انشعاب مربوط به اطراف تهران بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی در چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران با بیان اینکه تثبیت قیمتها قانون خوبی نبوده است، اظهار داشت: تثبیت قیمت ها باعث شد قیمت برق ثابت شود و در نتیجه هر کسب و کاربری توجیهپذیر شده و مصرف افزایش یافت، سرمایه گذاران نیز به سمت این صنعت نرفتند.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها قانون خوبی بود که درست اجرا نشد، گفت: در سال اول اجرا ۱۰ درصد کاهش مصرف داشتیم اما متوقف شد، اگر هدفمندی بروز اجرا شود به کاهش مصرف و ناترازی کمک می کند.
مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه امسال ۹ درصد بهبود مصرف برق داشتیم، کفت: یکی از دلایل رمزارزها بوده البته در این حوزه جرم انگاری نکردیم و خاطیان با پرداخت جریمه مجددا دستگاه خود را پس می گیرند.
وی دومین اقدام را ساماندهی انشعابات غیرمجاز عنوان و تصربح کرد: ۵۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز معادل ۲۵۰۰ مگاوات شناسایی شد که از این تعداد ۶۵ هزار انشعاب مربوط به اطراف تهران بوده است.
وی با بیان اینکه روند برقی سازی در جهان و ایران به شدت درحال رشد است، ادامه داد: نیاز است برای این موضوع آماده شویم.
مدیرعامل توانیر به رشد تقاضای مصرف برق در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: سالانه حدود یک میلیون مشترک به مشترکان صنعت برق افزوده می شود که بخش عمده آن فولادی ها هستند.
رجبی مشهدی به وجود ناترازی در برق کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: ناترازی محصول اقدام های اشتباه چندین سال گذشته است.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه قانون نثبیت قیمتها قانون خوبی نبود و به صنعت برق آسیب جدی زد، گفت: با ثابت ماندن قیمت برق، بهرهوری و بهینهسازی انرژی برق از جریان خارج شد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم قانون هدفمندی یارانهها را درست اجرا کنیم، تاثیر بسزایی در بهینهسازی مصرف انرژی خواهد داشت.
رجبی مشهدی با بیان اینکه در تابستان سال جاری توانستیم با مدیریت مصرف برق، برخورد با تولید غیرمجاز رمزارز و جمعآوری انشعابات غیرمجاز پیک برآورد شده ۸۸ هزار مگاواتی را به ۷۷.۵ هزار مگاوات کاهش دهیم، ادامه داد: به دنبال این هستیم با هوشمندسازی شبکه برق، محدودسازی را جایگزین قطع برق کنیم.
وی افزود: برای تابستان سال آینده ۱۴ مگاپروژه تعریف شده و پروژههای متعددی برای تحقق این ۱۴ مگاپروژه آغاز شده و در حال اجرا است.
مدیرعامل توانیر افزود: برنامهریزی شده تا پایان دولت همه نیروگاههای سیکل ساده وارد فرآیند تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: پتانسیل صرفه جویی در بخش کولرهای آبی سه تا پنج هزار مگاوات و پتانسیل صرفهجویی در کولرهای گازی پنج تا هفت هزار مگاوات است.
وی افزود: بخش صنعت که عدمالنفع ناشی از قطع برق و گاز را با عددهای بالایی اعلام کند، می تواند با سرمایهگذاری در بهینه سازی مصرف، دستاوردهای اقتصادی خوبی را رقم بزند.