معاون بانک مرکزی خبر داد:
فعالیت ۵ میلیون معاملهگر رمز ارز در ایران
معاون بانک مرکزی گفت: طبق بررسیهای انجام گرفته ۵ میلیون نفر در معاملات رمز ارز در کشورمان فعال هستند و تعدادی از این افراد در چند پلتفرم حضور دارند و بیشتر از کارگزاری رمز ارز شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نوشآفرین واقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در همایش رمز آتی با اشاره به تحولات مالی در چند دهه اخیر اظهار داشت: در دهه اخیر در حوزه فناوریهای اقتصادی، تحولات مشاهده شده که البته این تحولات تنها مختص فناوریها نیست بلکه این تحولات ارکان اقتصادی کشورها را نشانه گرفتهاند و امروز اقتصاد دیجیتال به زیربنای تعاملات اقتصادی تبدیل شده، موضوع مهم این است که در کشورمان عدم توجه به این تحولات میتواند تأثیرات منفی در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: کشورهایی در این حوزه موفق عمل کردند که همزمان با ایجاد فضای باز برای نوآوری، فضای حکمرانی با مختصات اقتصاد دیجیتال را فراهم کردند.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه در این حوزه نگاه یکپارچه و حکمرانی بهینه در ایران شکل نگرفته است ، گفت: ما همه یک اصل کلی داریم و به این اصل اعتماد داریم اینکه باید تمام این فعالیتها و تحولات به گونهای انجام شود که حاکمیت ریال دچار چالش نشود.
واقفی ادامه داد: در این زمینه اولین اصل این است که و رمز ارز و طلا ابزار پرداخت در نظام پولی کشور نشود و هیچ نهادی حاضر نیست از این اصل تخطی کند. به هر حال اخیرا متأسفانه شاهد روندی هستیم که در همین راستا قرار گرفته اما سیاست اول بانک مرکزی حفظ حکمرانی ریال است.
وی با اشاره به جمعیت کاربرهای رمز ارز در کشور تاکید کرد: طبق بررسیهای انجام گرفته ۵ میلیون نفر در معاملات رمز ارز در کشورمان فعال هستند و تعدادی از این افراد در چند پلتفرم حضور دارند و بیشتر از کارگزاری رمزارز شناسایی شده است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: تا قبل از قانون بانک مرکزی، فعالان حوزه رمز ارز در فضای آزاد عمل میکردند اما بعد از ورود بانک مرکزی چالشهای مختلفی برای ساماندهی این حوزه شکل گرفت که هنوز هم ادامه دارد، اما در چند ماه گذشته شاهد به ثمر رسیدن پیگیریها هستیم.
وی افزود: در سال ۲۰۲۵ در دنیا شاهد اعمال قوانین در حوزه رمز ارزها بودیم از جمله اینکه در FATF مقرراتی در حوزه پولشویی برای معاملات رمز ارزها اعمال شد مبنی بر اینکه باید ریسکهای پولشویی در این معاملات مورد بررسی قرار بگیرند. از این رو بانک مرکزی امارات در سه ماه گذشته مجوزی در همین حوزه به کارگزاریها ارایه داد و همچنین ۶۰ روز مهلت بررسی داده شد بنابراین میبینیم که مقررات در حوزه رمز ارز در دنیا در حال تغییر است و شاهد تغییر رویکرد در این فضا در دنیا هستیم.
واقفی افزود: همچنان سختگیرانهترین قوانین در حوزه رمز ارز در کشور چین برقرار است به طوریکه مبادلات رمز ارز برای تمام مردم ممنوع بوده و نسبت به این قوانین سختگیرانه عقبنشینی نکرده است.
وی ادامه داد: جمعبندی تجربه جهانی نشان میدهد که رمز ارزها مورد پذیرش کشورها قرار گرفته اما در چهارچوبهای سخت و با نظارتهای جدی.
معاون بانک مرکزی درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها در کشور گفت: بانک مرکزی آخرین سند خود در این حوزه را در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر کرد که بحث کارگزاریهای رمز پول است. در یک ماه گذشته این سند در مسیر وزارت اقتصاد بوده و برای تدوین آن بالای ۱۰ هزار نفر ساعت منبع انسانی مصرف شده و از نظرات فعالان این حوزه استفاده شده به طوریکه از ۱۰۰ درصد نظرات، ۸۰ درصد نظرات اعمال شدهاست .
واقفی افزود : در حال حاضر تقریباً بالای ۱۰۰ کارگزاری در کشور فعال است که ۹۵ درصد بازار در اختیار ۱۰ کارگزار قرار دارد.
وی تاکید کرد: بحث دیگری وجود دارد که اختلاف برداشتی در این زمینه بوده، برخی بانک مرکزی را متولی توکن میدانند، اما اینگونه نیست؛ انتشار هر توکن که پشتوانه آن هر چیزی بجز فلزات گرانبها باشد، متولی آن بانک مرکزی نیست.