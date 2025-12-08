یک منبع آگاه به ایلنا:
مدعی ثروت ۵۰ میلیارد دلاری، نتوانست اقساط خرید برج انصاری را بپردازد!
یک منبع آگاه اعلام کرد: بابک زنجانی در برج جهان کودک مستاجر علی انصاری- مالک بانک آینده- بوده و طبق قرارداد طرفین، زنجانی در صورتی می توانست مالک برج شود که مبلغ توافق شده را در ۵ قسط به انصاری می پرداخت اما تا کنون زنجانی نتوانسته حتی مبلغ یک قسط از اقساط توافق شده را بپردازد.
در حالی که زنجانی اخیرا در نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک اعلام کرد ۲۰ الی ۵۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران آماده کرده اما نتوانست از پس پرداخت اقساط خرید ساختمان و محل کار خود بربیاید.
این برج جزو اموال علی انصاری است و در صورت عدم تسویه بدهی های بانک آینده با تهاتر دارایی های این بانک و تشکیل پرونده قضاییه علیه انصاری، برج جهان کودک در فرایند واگذاری به صندوق ضمانت سپردهها قرار میگیرد.