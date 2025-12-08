حواشی ماراتن کیش در میانه جهشهای اقتصادی منطقه
ماراتن کیش بهجای آنکه به عنوان یک رویداد ورزشی مورد توجه باشد، به موضوع اصلی گفتوگوهای رسانهای تبدیل شده است. در حالی که منطقه آزاد کیش سعی دارد روایت پیشرفتهای اقتصادی را برجسته کند، حواشی رویداد بخشی از توجه افکار عمومی را به سمت خود کشیده است. گزارشها و ادعاها درباره بازداشت افراد مرتبط با این رویداد همچنان در گردش است و انتظار میرود با اعلام نتایج بررسیهای قضایی تصویر روشنتری از ماجرا ارائه شود.
به گزارش ایلنا، افتتاح طرحهای اقتصادی و اجرایی در منطقه آزاد کیش طی ماههای اخیر تصویری روشن از توان مدیریتی و پیگیریهای مداوم در این منطقه ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی این منطقه بر این باورند که محمد کبیری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش پس از سالها رکود در جزیره، روندهای معطل مانده را دوباره به جریان انداخته است و این روایت بهویژه در موضوع ورود خودروهای نو، افزایش پروازها و اجرای طرحهای تشویقی بانکی به وضوح دیده میشود.
ورود مجدد خودروهای وارداتی و تکمیل یک مسیر متوقف
فعالان اقتصادی در کیش میگویند سالها مسئله واردات خودرو به جزیره در انتظار تصمیمی نهایی باقی مانده بود و مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش با پیگیریهای مداوم این مسیر را هموار کرده است و اکنون خودروهای نو وارد کیش میشوند و این تحول برای بسیاری از شرکتهای فعال در حوزه حملونقل و خدمات شهری مهم است چرا که رونق تازهای به چرخه اقتصادی جزیره خواهد داد.
افزایش پروازها و تقویت دسترسی هوایی
گزارشها نشان میدهد تعداد پروازها به کیش به سطحی کمسابقه رسیده است. فعالان گردشگری میگویند ظرفیت پروازها در ساعات مختلف روز افزایش یافته و به نقطهای رسیده که تقاضای سفر به کیش رشد یافته است و این روند در کنار پروژههای عمرانی، سرمایهگذاری در هتلها و رویدادهای فرهنگی، یک دوره جدید را به تصویر کشیده است.
طرح تشویقی بانکی و استقبالی گسترده
سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری "بانک سامان" طرح "بلو بانک" را در این جزیره اجرا کرده است به گونهای که هر مسافر ورودی ۱۵ میلیون تومان اعتبار دریافت میکند و این اعتبار دو ماه تنفس دارد و پس از آن بازپرداخت آغاز میشود. فعالان گردشگری میگویند این طرح باعث افزایش قابلتوجه سفرهای کوتاهمدت شده است و به نوعی موتوری محرک برای گردشگری فصلی جزیره شده است. استقبال از این طرح به گونهای است که بسیاری از کسبوکارهای محلی اثر مستقیم آن را بر فروش و درآمد خود مشاهده میکنند.
حواشی یک ماراتن ورزشی
اما همزمان با کسب این موفقیتها حواشی اخیر ماراتن کیش هم فضای رسانهای را پر کرده است؛ حواشی که برخی منابع ادعا میکنند افراد مرتبط با روند برگزاری این رویداد بازداشت شدهاند و برگزاری یک تورنمنت ورزشی موجی از واکنشها در شبکههای اجتماعی را ایجاد کرده است، برخی میگویند دو ویدئو از بخشهایی از این رویداد منتشر شده و با سرعت در فضای مجازی در حال چرخیدن است در حالی که این ویدئوها تمام این ماجرا نیست، مسئولان منطقه آزاد کیش تأکید دارند برگزاری این رویداد با حضور کامل اعضای شورای تأمین انجام شده و همه مراحل با مجوز قانونی پیش رفته است. آنها میگویند این رویداد در چارچوب موازین مصوب حرکت کرده و اگر در مرحله اجرا حاشیهای بهوجود آمده است موضوع در حیطه رسیدگی مراجع قانونی است.
روایتهای منتشرشده از بازداشت برگزارکننده ماراتن کیش
برخی منابع در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که فردی به نام "پیام دیباج" در ارتباط با حواشی ماراتن کیش بازداشت شده است. این گزارشها میگوید ادعاهایی درباره مطالبه مبالغ مالی چند میلیاردی مطرح شده بود و مراجع قضایی برای بررسی موضوع به این مسئله ورود کردهاند. روایتهای منتشر شده نشان میدهد احتمالاً اختلافاتی در روند اجرایی این رویداد وجود داشته و این مسئله به پیگیری قضایی منجر شده است.
تأکید مسئولان بر مرزبندی
مدیران منطقه آزاد کیش در واکنش به این حواشی میگویند هیچکس حق ندارد روندهای قانونی و مصوبات رسمی را نادیده بگیرد و هرگونه تخلف در حیطه تصمیم دستگاههای نظارتی است. آنها تأکید میکنند مسئولیت بررسی این پرونده با نهادهای ذیصلاح است و منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری، اقتصادی و رویدادهای فرهنگی برنامههای خود را ادامه میدهد.
رویدادی پربازتاب در آستانه دوره جدید توسعه
در نهایت ماراتن کیش بهجای آنکه به عنوان یک رویداد ورزشی مورد توجه باشد، به موضوع اصلی گفتوگوهای رسانهای تبدیل شده است. در حالی که منطقه آزاد کیش سعی دارد روایت پیشرفتهای اقتصادی را برجسته کند، حواشی این رویداد بخشی از توجه افکار عمومی را به سمت خود کشیده است. گزارشها و ادعاها درباره بازداشت افراد مرتبط با این رویداد همچنان در گردش است و انتظار میرود با اعلام نتایج بررسیهای قضایی تصویر روشنتری از ماجرا ارائه شود.