محمدرضا کاویانپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تغییر الگوی بارش در کشور اظهار داشت: بر اساس گزارش ششم موسسه بین‌المللی اقلیم‌شناسی و طبق برخی مدل‌های جهانی که با استفاده از برخی اطلاعات مانند وضعیت یخچال‌های قطب، دمای اقیانوس و میزان تابش تحت عنوان مدل چرخش عمومی اطلاعات است، الگوی بارش در جهان تغییر کرده است. ما نیز شرایط منطقه‌ای خودمان را بر اساس توپوگرافی، دریا و کاربری اراضی در نتایج مدل‌ها بررسی و نقشه ارائه می‌دهیم، البته دقیق نیست اما تصویری از آینده پیش روی ما قرار می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر الگوهای بارش در مناطق مختلف جهان تغییر کرده و نتایج مطالعات ما در افق ۲۰۵۰ نیز کاملا با یافته‌های بین‌المللی همخوانی دارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمال افزایش بارش در برخی نقاط و کاهش بارش در نقاط دیگر وجود دارد.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تصریح کرد: مدل‌ها نشان می‌دهد در بخش‌های مهمی از کشور، به‌ویژه مناطق غربی و شمالی که تامین‌کننده اصلی آوردهای بارشی هستند، با کاهش بارش مواجه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هرچه به آینده نزدیک‌تر می‌شویم تصویر دقیق‌تر می‌شود؛ بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم انتظار و پیش‌بینی این است که غرب و شمال کشور کم‌بارش‌تر شود اما نباید نگران شویم مثلا اگر تاکنون ۳۰۰ میلی‌متر بارش داشته‌ایم این میزان به ۲۵۰ میلی‌متر می‌رسد ولی صفر نمی‌شود تنها درصدی از بارش کم می‌شود.

کاویانپور گفت: منابع آبی مهم است جبهه‌های مدیترانه‌ای و دریای سرخ روی سهم بارشی که سدها و اراضی ما دریافت می‌کنند تاثیرگذار است.

وی بیان کرد: نوسانات کشور را کنار بگذاریم، سال گذشته باوجودی که خشکسالی داشتیم در شمال کشور بارش یک درصد بالاتر بود امسال هم نوسان را شاهدیم یعنی منحنی گرمایی بالا و منحنی بارش پایین می‌آید. رفتار عمومی کاهش نسبی بارش را در نواحی شمالی نشان می‌دهد زیرا اکثر بارش‌ها از جبهه مدیترانه است که در این جبهه به میزان قابل توجهی هوا در حال گرم شدن است و در پیش‌بینی ما در نواحی مرکزی و جنوب ترکیه هم دچار خشکسالی قابل توجه خواهد شد، البته ممکن است نتایج ما با دیگر مناطق متفاوت باشد و این تغییرات و نوسانات وجود دارد.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تاکید کرد: مناطق مرکزی احتمالا پربارش شود اما سهم آن در کلان کشور قبل توجه نخواهد بود.

وی متذکر شد: لازم است کشور برای شرایط آینده و کاهش منابع آبی در بخش‌های شمالی و غربی آماده شود و برای ارتقای تاب‌آوری برنامه‌ریزی کند، زیرا ادامه روند فعلی بدون برنامه‌ریزی، قطعا ایجاد مشکل خواهد کرد.

