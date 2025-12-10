وضعیت فروش پساب تهران در بورس / خرید ناچیز است

عباسعلی مصرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره روند فروش پساب در بورس اظهار داشت: جایگزینی آب‌های بازیافتی و پساب با منابع آب شیرین در صنایع از طرح‌هایی است که در برنامه هفتم به آن توجه شده و بر اساس آن صنایع ملزم هستند تا آب مورد نیاز خود را به جز شرب و بهداشت از طریق پساب تامین کنند.

وی افزود: برخی صنایع کوچک از طریق بورس پساب خریداری کرده‌اند اما میزان فروش در مقابل حجم ۴۰۰ میلیون متر مکعبی که تولید می‌شود؛ بسیار ناچیز است.

مدیر عامل فاضلاب تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال تصفیه پساب در تهران صورت می‌گیرد، تاکید کرد: عرضه پساب از سوی ما انجام می‌شود، صنعت‌گر باید خریداری را انجام دهد. ما می‌توانیم نیاز صد در صدی صنایع استان تهران را از پساب تامین کنیم به شرطی که خودشان متقاضی استفاده از این منبع تامین آب باشند.

وی با بیان اینکه ما هر قدر که نیاز باشد امکان تامین پساب مورد نیاز صنعت و بخش آبیاری فضای سبز را داریم، گفت: بنا بر این است که شهرداری تهران از حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب پساب برای آبیاری فضای سبز سطح تهران استفاده کند اما این میزان اکنون فقط ۵ میلیون متر مکعب و کمتر از ۲ درصد است.

مصرزاده با بیان اینکه تا زمانی که آب ارزان در اختیار قرار داشته باشد، صرفه‌جویی به درستی اجرا نخواهد شد، خاطرنشان کرد: هرچه به امور تصفیه آب فاضلاب بیشتر توجه داشته باشیم؛ بیشتر می‌توانیم از منابع آب شیرین برای شرب استفاده کنیم.

انتهای پیام/