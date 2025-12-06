وزیر کشاورزی خبر ایلنا را تایید کرد؛ ارز ترجیحی برنج حذف شد
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ارز ترجیحی برنج خارجی حذف شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه برگزاری همایش ملی "ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی" در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه "آیا حذف ارز ترجیحی برنج خارجی حذف شده است؟" گفت: بله. ارز ترجیحی برنج حذف شد.
وی در مورد گرانی فرآوردههای لبنی توسط کارخانجات لبنی، گفت: قیمت شیرخام توسط شورای قیمتگذاری و وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود و ۴ قلم محصول مشمول قیمتگذاری است که در اوایل سال جاری افزایش یافتهاند.
نوری قزلجه با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شیر خام از ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است، گفت: به همین تناسب قیمت ۴ قلم محصولی که مشمول قیمت گذاری میشود با درصدی نه چندان بالا افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در صورت تخلف در گرانفروشی، نهادهای متولی مانند تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند وارد عمل شوند و پروندههای مربوطه را بررسی کنند، گفت: در صورت نیاز، اقدامات نظارتی و پیگیریهای لازم انجام میشود و تعداد پروندههای تشکیل شده در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی درباره مقابله با آفت ملخ صحرایی نیز گفت: اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده در زمینه مقابله با حمله ملخ صحرایی و بیماریهای دام، به ویژه بیماری برفکی، مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر جهادکشاورزی افزود: بر اساس پیشبینیها، احتمال وقوع هجوم ملخ حدود ۶۰ درصد است، بنابراین از ماهها قبل اقدامات لازم برای مقابله با این آفت عمومی انجام شده است.
وی اضافه کرد: این اقدامات شامل اخذ مصوبه هیات دولت، مکاتبات با دستگاههای مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، و آمادهسازی تجهیزات، سموم و ماشینآلات مورد نیاز است.
نوری قزلجه ادامه داد: همکاری با سازمان مدیریت بحران نیز در این زمینه صورت گرفته است تا در صورت بروز مشکل، مبارزه سریع و جدی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره بیمه دامداران اصفهانی گفت: اصفهان که این منطقه به عنوان مرکز تولید شیر شناخته میشود، برنامههایی برای حمایت از دامدارانی که ممکن است آسیب ببینند و بیمه نشده باشند، در نظر گرفته شده است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پس از شیوع سویه جدید بیماری برفکی، کارگروه ملی تشکیل شده و منابع و مجوزهای لازم برای تجهیزاتی که بتوانند واکنش سریعتر نشان دهند، تامین شده است.
نوری قزلجه افزود: همچنین، تولید واکسن این بیماری در داخل کشور آغاز شده و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی در تولید آن مشارکت دارند.