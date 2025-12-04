درخشش بانک صادرات ایران با ۴ طلا و ۲ نقره در نوزدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی ایثارگران شبکه بانکی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این دوره از مسابقات در ۱۰ رشته شامل قرائت قرآن، ترتیل قرآن، تبراندازی، تنیس روی میز، شطرنج، شنا، دو میدانی، دارت، بدمینتون، فوتسال و والیبال برگزار شد و شامل بخش ورزشی و فرهنگی- مذهبی بود.

کاروان بانک صادرات ایران موفق شد مدال‌های طلا را در رشته‌های قرائت قرآن، ترتیل قرآن، بدمینتون و شطرنج و مدال‌های نقره را در رشته‌های والیبال و تنیس روی میز کسب کند و به این ترتیب، به مقام دوم تیمی این دوره از مسابقات دست یابد.

مراسم اختتامیه المپیاد با حضور حجت‌الاسلام لطف‌اله ثقفی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران؛ همت‌اله حسین‌زاده، معاون سرمایه‌های انسانی بانک صادرات ایران؛ رامبد دلجو، رئیس اداره کل رفاه؛ سعید حسین‌پور، رئیس اداره کل امور فرهنگی و ایثارگران بانک و مدیران ارشد سایر بانک‌ها، در چابکسر برگزار شد.

اعضای کاروان فرهنگی و ورزشی بانک صادرات ایران در این دوره شامل مجید سعید افخم الشعرا، سید قاسم معصومی، غلامحسین شهرجردی، رمضان علی قصابیان، محمد رئیسی، محسن ظفرمند نفوتی، جواد کبیری، علی ذکریا نژاد کاسگری، ولی سعادت‌خانی، علی رستمیان، احمد امینی، علی اعتباری، محمد نصرالهی، علیرضا رحیمی، عرفان احمدزاده، مصیب فکری، سینا سکوتی، محمد سواری، ولی‌الله آژیر، حبیب رحمانی، سید جلال حسینی‌فر، جواد خواجوی‌پور، سید منصور نبوی، رضا علی، علی اسکندری، محمود محمدی، نیما امین آقایی، سید نظیر عمرانی، محمد علی ناصری، امید قنبریان و مهدی نوری‌پور بودند.

این المپیاد با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد نشاط و انگیزه در میان کارکنان، تقویت همبستگی و همکاری میان ایثارگران شاغل در بانک‌ها و فراهم کردن فضایی برای تبادل تجربیات و توانمندی‌های فردی برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان این رقابت‌ها، ایثارگرانی شامل رزمندگان، جانبازان، آزادگان و … هستند که در بانک‌های مختلف کشور مشغول به کارند.

برگزاری این المپیاد علاوه بر تقویت مهارت‌های ورزشی و فرهنگی ایثارگران، به افزایش انگیزه و روحیه تیمی در میان کارکنان بانک‌ها کمک می‌کند و زمینه ایجاد ارتباط نزدیک‌تر و همدلی میان ایثارگران شبکه بانکی را فراهم می‌آورد. موفقیت بانک صادرات ایران در این دوره، نمادی از تلاش مستمر این بانک در حمایت از ایثارگران، ارتقای نشاط سازمانی و ترویج ارزش‌های ایثار و همکاری میان کارکنان است.

انتهای پیام/