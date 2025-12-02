اعلام قیمت خرید تضمینی جو و ذرت

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت تضمینی محصولات جو و ذرت دانه‌ای برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت یکسان ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

طبق قانون، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است به منظور تأمین ذخایر راهبردی جو و ذرت دانه‌ای، خرید از محل تولید داخل را در اولویت قرار دهد.

همچنین معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات جو و ذرت دانه‌ای و توزیع آن را به نحوی مدیریت نماید که فروش تولید داخلی در فصل برداشت از سوی تولید کنندگان داخلی با مشکل مواجه نگردد.



معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورای قیمت گذاری ارسال نمایند.

