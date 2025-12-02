به گزارش ایلنا؛ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن طی سال‌های اخیر با تمرکز بر توسعه کشت، برداشت سبز، نوآوری صنعتی، مسئولیت اجتماعی، ارتقای زیست‌بوم فرهنگی و گسترش ارتباط با جوامع محلی، به یکی از نمونه‌های کم‌نظیر هم‌افزایی میان صنعت، محیط‌زیست، فرهنگ و اقتصاد در کشور تبدیل شده است. آنچه امروز در خوزستان دیده می‌شود، تنها یک صنعت تولید شکر نیست؛ بلکه مجموعه‌ای پویا از فناوری، فرهنگ، اشتغال و توسعه پایدار است که از مزارع نیشکر تا محوطه‌های نمایشگاهی و جشنواره‌های ملی امتداد یافته است.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن یکی از بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و موفق‌ترین مجموعه‌های صنعتی-کشاورزی ایران است که با اتکاء به ظرفیت‌های خوزستان و استفاده از دانش متخصصان داخلی، توانسته است زنجیره‌ای کامل از تولید، فرآوری، صنایع جانبی، اشتغال‌زایی، مسئولیت اجتماعی و توسعه فرهنگی ایجاد کند.

این شرکت که امروز هزاران نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش دارد، نه‌تنها نقش مهمی در تأمین شکر مورد نیاز کشور دارد، بلکه در حوزه‌هایی چون مدیریت منابع آب، تولید الکل، خوراک دام، محصولات زیست‌محیطی، توسعه سبز، بازگشت گونه‌های جانوری به زیستگاه‌ها و خلق ارزش افزوده صنعتی نیز پیشرو است.

در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات و رویدادهای مهم در این شرکت شکل گرفته که از توسعه فناوری برداشت سبز تا حضور موفق در بورس، از میزبانی جشنواره بزرگ «شکرستان» تا برگزاری مسابقات گسترده قرآنی، تصویر تازه‌ای از دامنه فعالیت‌های این صنعت را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

این گزارش مرور جامعی بر این فعالیت‌ها و نقش‌آفرینی روزافزون صنعت نیشکر در ابعاد اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی است.

گام بلند صنعت نیشکر در توسعه برداشت سبز

یکی از اقدامات مهم شرکت توسعه نیشکر، خرید و مونتاژ سه دستگاه هاروستر مدرن به ارزش دو میلیون دلار بوده است.

عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت، در آیین شکرانه برداشت نیشکر اعلام کرد: این تجهیزات با هدف توسعه «برداشت سبز» وارد کشور شده‌اند و هم‌اکنون ۸۵ درصد قطعات آنها در داخل کشور تولید می‌شود.

برداشت سبز، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی شرکت، علاوه بر افزایش بهره‌وری، تأثیر مستقیمی بر کاهش آلودگی هوا، حفاظت از خاک و کاهش هزینه‌های سوخت دارد.

ناصری همچنین تأکید کرده است: این سه دستگاه با استفاده از ظرفیت مهندسی داخلی و اجرای مهندسی معکوس مراحل مونتاژ را طی می‌کنند. افزون بر این، شرکت تاکنون موفق شده ۶ دستگاه هاروستر ساخت داخل تولید کند که گامی مهم در بومی‌سازی فناوری‌های بزرگ کشاورزی به شمار می‌رود.

حضور موفق در بازار سرمایه و جهش سودآوری

یکی از نقاط عطف سال گذشته برای شرکت توسعه نیشکر، ورود رسمی به بورس از آذر ۱۴۰۳ بود؛ عرضه‌ای که به گفته مدیرعامل، بزرگ‌ترین عرضه فرابورسی آن سال محسوب شد.

شفافیت مالی، ساختار اقتصادی منسجم و رویکرد توسعه‌محور شرکت، موجب شده پیش‌بینی‌ها از سود حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده خبر دهد؛ رقمی که حتی با وجود خشکسالی و محدودیت منابع آبی قابل توجه است.

ورود به بازار سرمایه علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت طرح‌های توسعه‌ای، زمینه‌ای برای افزایش اعتماد عمومی و تقویت پروژه‌های صنعتی و کشاورزی شرکت ایجاد کرده است.

جشنواره ملی شکرستان؛ رویدادی برای روایت زندگی، فرهنگ و طبیعت

یکی از برجسته‌ترین رویدادهای فرهنگی شرکت توسعه نیشکر، پنجمین جشنواره ملی شکرستان است که امسال با حضور مدیرعامل شرکت، مدیران ارشد فرهنگی و جمعی از هنرمندان در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان پوستر آن رونمایی شد.

پوستر امسال با رویکردی محیط‌زیستی طراحی شده و تصویر پرنده ارزشمند «دُراج» را به‌عنوان نماد روایت احیای زیستی در مزارع نیشکر نشان می‌دهد. این پرنده که سال‌ها در خطر انقراض قرار داشت، اکنون به‌واسطه ایجاد زیستگاه‌های امن در مزارع نیشکر، شاهد افزایش جمعیت است.

جشنواره شکرستان با سه بخش نمایشگاهی، رقابتی و جنبی برگزار می‌شود و فضایی برای معرفی صنایع‌دستی، تولیدات بومی، غذاهای محلی و روایت‌های هنری از زندگی در نیشکر فراهم می‌کند. بخش‌های رقابتی مانند «شهد رسانه»، «قاب سبز»، «بوم سبز» و کنگره ادبی «شکرستان» نیز در ارتقای تولیدات فرهنگی نقش بسزایی دارند.

«خوزستان جان، شکرستان ایران»؛ شعاری که یک هویت را روایت می‌کند

سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره، جمله‌ای نوشت که حالا به شعار رسمی این رویداد تبدیل شده است: «خوزستان جان، شکرستان ایران»

این جمله نمادی از پیوند عمیق خوزستان با صنعت نیشکر است؛ صنعتی که نه تنها اقتصاد استان را متحول کرده، بلکه بستری برای شکل‌گیری یک هویت فرهنگی تازه فراهم آورده است.

به گفته سیدمحمد عبودزاده، این جشنواره بستری است برای پیوند میان صنعت، هنر، گردشگری و فرهنگ و می‌تواند نقش مهمی در بازتعریف میراث زیست‌فرهنگی خوزستان ایفاء کند. حضور مردم، هنرمندان و رسانه‌ها نیز این رویداد را به یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های فرهنگی استان تبدیل کرده است.

پیوند صنعت نیشکر با گردشگری، رسانه و توسعه فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، جشنواره شکرستان را «حلقه اتصال صنعت نیشکر، گردشگری، فرهنگ و رسانه» دانسته است.

وی تأکید کرده است استمرار این حرکت فرهنگی، ضمن تقویت زیست‌بوم تولید در صنعت نیشکر، موجب معرفی بهتر توانمندی‌های این صنعت در سطح ملی می‌شود.

برگزاری جشنواره با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشانه‌ای از رویکرد فرابخشی شرکت توسعه نیشکر در تقویت تعاملات فرهنگی و اجتماعی است.

این رویداد فرصتی است برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی (اگری‌توریسم)، تاریخچه نیشکر و روایت زندگی هزاران کارگر و کشاورزی که زیست خود را حول این صنعت بنا کرده‌اند.

گسترش فرهنگ قرآنی؛ مسابقاتی که به جشنواره معنوی تبدیل شد

یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت توسعه نیشکر، برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر است که امسال با استقبال کم‌نظیر ۹۰۰ نفر از کارکنان و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

برخلاف دوره‌های گذشته، امسال مسابقات از حالت صرفاً رقابتی خارج و به یک جشنواره فرهنگی و معنوی تمام‌عیار تبدیل شده است.

برگزاری مسابقات در هفت رشته قرآنی، افزوده شدن بخش «ترجمه و مفاهیم»، حضور خانواده‌ها و رقابت فرزندان کارکنان، نشان‌دهنده توجه عمیق صنعت نیشکر به ارتقای هویت معنوی و فرهنگی کارکنان خود است.

هم‌زمان با مسابقات، نمایشگاه قرآنی نیز در مسجد ولایت برپا شد تا این رویداد به فضایی برای همگرایی معنوی و فرهنگی کارکنان و خانواده‌ها تبدیل شود.

صنعت نیشکر؛ الگوی همزیستی با طبیعت و حمایت از جوامع محلی

محمدرضا عصاره‌نژاد، مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان، جشنواره شکرستان را «سازوکاری برای تقویت ارتباط صنعت و مردم» توصیف کرده است.

وی با اشاره به نقش صنایع‌دستی مناطق پیرامونی در جشنواره، تأکید می‌کند: حمایت از اقتصاد بومی و هنرمندان محلی یکی از اهداف اصلی این رویداد است.در کنار این فعالیت‌های فرهنگی، صنعت نیشکر در حوزه محیط‌زیست نیز کارنامه‌ای روشن دارد. بازگشت گونه‌هایی مانند دُراج و عقاب به زیستگاه‌های اطراف مزارع، ایجاد کمربند سبز در استان، مهار ریزگردها و افزایش اکسیژن تولیدی در مزارع نیشکر، تنها بخشی از دستاوردهای این صنعت سبز است.

این اقدامات نشان می‌دهد شرکت توسعه نیشکر، صنعتی صرفاً تولیدی نیست، بلکه یک مجموعه راهبردی با رویکردی اجتماعی، محیط‌زیستی و فرهنگی است که در کنار توسعه اقتصادی، به تقویت زیست‌پذیری و رفاه جوامع پیرامونی نیز توجه دارد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در طول یک سال گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات متنوع و اثرگذار، جایگاه خود را به عنوان الگویی ملی در حوزه صنعت، کشاورزی، محیط‌زیست و فرهنگ تثبیت کرده است.

در نهایت اینکه از توسعه برداشت سبز و ساخت تجهیزات پیشرفته گرفته تا ورود موفق به بورس؛ از برگزاری جشنواره‌ای ملی و زیست‌محیطی چون شکرستان تا برگزاری مسابقات گسترده قرآنی برای کارکنان و خانواده‌ها و از ایجاد اشتغال پایدار تا حمایت از جوامع محلی و حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش؛ همگی نشان می‌دهد که نیشکر خوزستان، فراتر از یک صنعت، یک زیست‌بوم گسترده از تولید، فرهنگ، معنویت و توسعه پایدار است.

