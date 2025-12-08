حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره سیاست بنزین سه نرخی اظهار داشت: واقعی‌سازی نرخ بنزین و طرح بنزین سه‌نرخی از موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است و تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی مردم و اقتصاد کشور دارد.

وی ادامه داد: واقعی‌سازی نرخ بنزین به معنای تعیین قیمت بنزین بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و عرضه آن است. این اقدام معمولا با هدف کاهش یارانه‌های دولتی و افزایش درآمدهای دولت انجام می‌شود. با این حال، این سیاست می‌تواند تأثیرات منفی بر قدرت خرید مردم و تورم داشته باشد که از جمله تأثیرات اقتصادی است که افزایش نرخ می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تولید شود که این امر به نوبه خود بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه این طرح با هدف مدیریت مصرف بنزین و کاهش فشار بر منابع مالی دولت طراحی شده است، گفت: افزایش قیمت بنزین می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش تورم شود. ضمن اینکه اجرای نادرست این طرح‌ها می‌تواند منجر به افزایش قاچاق بنزین و مشکلات دیگر شود.

وی بیان کرد: دولت با این اقدام در تلاش است تا مشکل هزینه‌های بالای واردات بنزین را مدیریت کند. مصرف بنزین در کشور به روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و دولت هزینه‌های زیادی برای واردات بنزین متحمل می‌شود. این سیاست می‌تواند به درآمد دولت کمک کند، اما به نظر نمی‌رسد که بتواند به طور کامل مشکل را حل کند. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که فاصله بین قیمت فعلی بنزین و قیمت واقعی آن بسیار کم است و این ممکن است تأثیر چندانی بر مصرف نداشته باشد.

صالحی با اشاره به نقش این سیاست در اصلاح ناوگان خودرویی کشور تصریح کرد: این سیاست می‌تواند به اصلاح ناوگان خودرویی کشور کمک کند. دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از این سیاست برای حمایت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کند و ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را در شهرهای بزرگ گسترش دهد. این اقدامات می‌توانند به کاهش مصرف بنزین و بهبود محیط زیست کمک کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: این اقدامات باید طی ۲۰ سال گذشته انجام می‌شد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. برنامه سوم توسعه کشور مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها را متوقف کرد و این موضوع تحت تأثیر تورم شدید کشور قرار گرفت. با وجود تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قیمت بنزین هنوز بسیار پایین است و این نشان می‌دهد که دولت باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه انجام دهد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی درباره قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: دولت باید برنامه‌های جدی برای جلوگیری از قاچاق بنزین داشته باشد. این شامل نظارت دقیق بر توزیع بنزین و اجرای سیاست‌های مؤثر برای کاهش قاچاق است. همچنین، دولت باید گزارش‌دهی مناسبی درباره میزان قاچاق بنزین و اقدامات انجام شده برای مقابله با آن ارائه دهد.

وی تاکید کرد: دولت باید نشان دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب مردم بازمی‌گردد. اگر دولت بتواند این کار را انجام دهد، مردم همراهی خواهند کرد. در گذشته، مردم در افزایش قیمت‌های بنزین و انرژی همراهی کردند، زیرا شرایط اقتصادی خوب بود و مردم درآمد مناسبی داشتند. اما در شرایط فعلی، قدرت خرید مردم کاهش یافته است و دولت باید سیاست‌های مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اجرا کند.

صالحی پیشنهاد کرد: برای کاهش تأثیرات منفی این طرح‌ها، می‌توان راه‌حل‌هایی مانند حمایت از قشر کم‌درآمد، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و افزایش شفافیت در اجرای طرح‌ها را اجرایی کرد.

وی گفت: واقعی‌سازی نرخ بنزین و طرح بنزین سه‌نرخی از سیاست‌های مهمی هستند که می‌توانند تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر اقتصاد و جامعه داشته باشند. برای موفقیت این طرح‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، اجرای صحیح و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

