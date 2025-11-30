صنایع صادرات محور از محدودیتهای انرژی در آذرماه معاف شد
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور بخصوص شرکتهای فولادی شامل محدودیتهای گاز در آذرماه نخواهند شد.
به گزارش ایلنا، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای انرژی آذرماه سال جاری در جلسهی کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.
سعید شجاعی افزود: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این خصوص در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزاری مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: مطابق با قانون و دستورات رئیسجمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیتها قرار بگیرد.
شجاعی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار میگیرد.