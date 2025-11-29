رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با ایلنا:
گرانی کالاها به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز/ گرانفروشان به تعزیرات معرفی میشوند
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل نوسانات قیمت ارز، گفت: بازرسان اتاق اصناف به واحدهای صنفی مراجعه میکنند و اگر گرانفروشی اتفاق بیفتد، واحد صنفی متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشود.
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت تامین کالاهای اساسی در خردهفروشیها، گفت: تامین کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است. ارز ترجیحی این کالاها به واردکنندگان تخصیص داده شده و کالا وارد میشود.
کمبود کالا نداریم، گرانی داریم
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کالاهای اساسی به وفور موجود است، گفت: هیچ وقت ما با کمبود کالاهای اساسی روبرو نبودیم و نخواهیم بود زیرا الحمدالله انبارهای ما پر است.
نودهفراهانی افزود: قیمت بعضی از کالاها واقعاً بالاست و آن هم برمیگردد به نوسانات قیمت ارز.
افزایش قیمت کالاها از دو جناح
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر کالاهای اساسی، گفت: قیمت ارز بسیار نوسان دارد و قیمت آن بالا و پایین میشود.
نودهفراهانی افزود: برخی از این کالاها چه مواد اولیه و چه کالاهای نهایی به دلیل اینکه وارداتی است به صورت مستقیم تحت تأثیر این نوسانات قرار میگیرد.
تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود، گرانی ادامه دارد
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در هر صورت تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود، افزایش قیمت کالاها متوقف نخواهد شد.
نودهفراهانی در مورد نوسانات و افزایش نجومی قیمت لبنیات نیز گفت: قیمت لبنیات در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی است زیرا اصلاً تامین نهادههای دامی و کنترل قیمت و نظارت بر کارخانجات لبنی کلاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: البته بازرسان اتاق اصناف ایران قیمت این کالاها را در خردهفروشیها رصد میکنند و زمانی که بازرسان در واحدهای صنفی حضور پیدا میکنند، فاکتورها را با قیمت فروشنده بررسی کرده و اگر گرانفروشی اتفاق بیفتد، واحد صنفی بلافاصله به تعزیرات معرفی میشود. بنابراین ما با گرانفروشی مبارزه میکنیم ولی گرانی کالاها مقوله دیگری است که در اختیار ما نیست.