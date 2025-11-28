تمام صفحات جعلی مرتبط با مسائل ارزی و اعطای تسهیلات بانکی که در شبکه‌های اجتماعی درحال فعالیت هستند هیچ‌ ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفا با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند. ضمنا اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تامین و تخصیص ارز و همچنین تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم متقاضی، صرفا از طریق سامانه‌های ارزی بانک مرکزی و پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir معتبر است.