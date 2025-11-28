خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار بانک مرکزی درباره کلاهبرداری‌های جدید ارزی و تسهیلاتی در فضای مجازی

هشدار بانک مرکزی درباره کلاهبرداری‌های جدید ارزی و تسهیلاتی در فضای مجازی
کد خبر : 1720088
لینک کوتاه کپی شد.

​بانک مرکزی با هشدار درباره شیوه‌ای تازه از کلاهبرداری در پوشش سرمایه‌گذاری، تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی اعلام کرد که صفحات و تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی با این عناوین جعلی بوده و هیچ ارتباطی با این بانک ندارند؛ از شهروندان خواسته شده فریب این تبلیغات را نخورند و تنها به اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی اعتماد کنند.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد که برخی افراد سودجو و کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی صفحه‌های مجازی، اقدام به تبلیغات درخصوص سرمایه‌گذاری‌های دروغین از طریق تخصیص ارز و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی تحت عناوین مختلف به نام بانک مرکزی کرده‌اند که این صفحات و تبلیغات صرفاً دامی در جهت کلاهبرداری است. مردم مراقب باشند تا در دام این‌گونه فریب‌کاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دروغین افراد جاعل نیفتند.

تمام صفحات جعلی مرتبط با مسائل ارزی و اعطای تسهیلات بانکی که در شبکه‌های اجتماعی درحال فعالیت  هستند هیچ‌ ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند.

بر همین اساس از هموطنان تقاضا می‌شود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفا با هدف کلاهبرداری منتشر می‌شود توجه نکنند. ضمنا اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تامین و تخصیص ارز و همچنین تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم متقاضی، صرفا از طریق سامانه‌های ارزی بانک مرکزی و پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir معتبر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی