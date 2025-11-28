هشدار بانک مرکزی درباره کلاهبرداریهای جدید ارزی و تسهیلاتی در فضای مجازی
بانک مرکزی با هشدار درباره شیوهای تازه از کلاهبرداری در پوشش سرمایهگذاری، تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی اعلام کرد که صفحات و تبلیغات منتشرشده در شبکههای اجتماعی با این عناوین جعلی بوده و هیچ ارتباطی با این بانک ندارند؛ از شهروندان خواسته شده فریب این تبلیغات را نخورند و تنها به اطلاعرسانی رسمی بانک مرکزی اعتماد کنند.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد که برخی افراد سودجو و کلاهبردار در شبکههای اجتماعی با راهاندازی صفحههای مجازی، اقدام به تبلیغات درخصوص سرمایهگذاریهای دروغین از طریق تخصیص ارز و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی تحت عناوین مختلف به نام بانک مرکزی کردهاند که این صفحات و تبلیغات صرفاً دامی در جهت کلاهبرداری است. مردم مراقب باشند تا در دام اینگونه فریبکاریها و سرمایهگذاریهای دروغین افراد جاعل نیفتند.
تمام صفحات جعلی مرتبط با مسائل ارزی و اعطای تسهیلات بانکی که در شبکههای اجتماعی درحال فعالیت هستند هیچ ارتباطی با بانک مرکزی و شبکه بانکی ندارند.
بر همین اساس از هموطنان تقاضا میشود هوشیار باشند و هرگز به این تبلیغات فریبنده که صرفا با هدف کلاهبرداری منتشر میشود توجه نکنند. ضمنا اطلاعرسانی درباره هرگونه تامین و تخصیص ارز و همچنین تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و مردم متقاضی، صرفا از طریق سامانههای ارزی بانک مرکزی و پایگاه رسمی اطلاعرسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir معتبر است.